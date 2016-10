Escribe: Los Andes | Anchancho - 03:02h

Ganar sin trabajar. Los trabajadores del nosocomio puneño se quieren pasar de vivos. Ahora el tal Quispe, del majadero sindicato de trabajadores, advierte en las radios que no se puede ampliar horarios de trabajo, porque supuestamente no hay condiciones… ¿Cómo? Uno no entiende qué condiciones quieren estos renegados, que trabajan en el hospital gritando a quien se le cruce en el camino. ¡No se pasen!

Asustado. El Ivancho se encuentra más asustado que nunca, luego que sus matones fueran descubiertos por los revocadores, encabezados por el mozaico Maquera. Ahora la preocupación debe ser doble para el Flojero, porque no sabe qué obra inaugurará en el aniversario de Puno. Mejor sigue festejando con las chelas y que todo te llegue, ¡tú ya sabes a donde!

La valiente. La prefecta del GR, que tiene como sueño quedarse con el nombre de “Dama de Hierro del Altiplano”, se dio el lujo de despotricar contra los amigos de la penepé. Según ella, los uniformados no saben dónde están parados y son miedosos al momento de enfrentarse a los maleantes. Esperemos que a ella no le tiemble nada. ¡Esperemos!

Lo quieren retirar. Dirigentes y población piden el cambio del actual subgerente de Serenazgo Municipal de Xuliaca, Luis Ruiz Rosas, aduciendo que el funcionario nunca fue militar o policía, y que no está apto para dicho cargo. Ruiz ahora se estará arrepintiendo de no haber hecho su servicio militar. ¡Tatito!

Condecorados. En una parca ceremonia protocolar se condecoró a varios efectivos de la penepé por su labor contra la delincuencia y el contrabando. Orgullo y felicidad destilaban los rostros de los premiados, pues actuaron como se esperaba. Lo malo de esto (o bueno, quién sabe) es que, como siempre, se felicita a los que hacen trabajo de hormiga, pero nunca a los jefes máximos. ¿Por qué?