Escribe: Los Andes | Anchancho - 01:16h

Desubicada. En el circo de la Sonsejería hay de todo. Ayer la engreída del picota de Lampa salió a evaluar la gestión del Juancho, y la calificó de regular. ¡Regular de dónde!, si ni siquiera le cumple la promesa a sus paisanos huajjchapuquitos... Ese es el problema cuando llegan al circo para sacarle beneficios personales. ¡Despierta, cholo lampeño!

Boca a boca. Luego de que una joven trabajadora del hospital Manuel Núñez Butrón falleciera la madrugada del martes, unos fuertes intercambios de palabras entre sus propias colegas se oyeron en afueras de la morgue. Ambos bandos se culpaban unos a otros. Ojalá que esta alma bendita no las escuche, pues los podría castigar.

Inservibles

Algunos sonsejeros del PICO demostraron ayer que no sirven ni para pedir perdón a su colega de Chucuito, por intentar suspenderlo; pero eso no es todo, lo que pasa es que ni siquiera se han dado cuenta que les metió el gol de media cancha y les calló la boca... Hay alguien que sigue tartamudeando, uno de apellido Vilca.

Bellezas. Quienes no nos hacen problemas, son las chicas guapas de la UNA Puno. Finalmente los estudiantes de esa casa superior de estudios eligieron a sus reinas del folklore “Laykakota 2016”, entre 57 bellas candidatas, donde resultaron ganadoras Lizeth, de enfermería, y Laedy, de economía. ¡Felicitaciones! Solo pedirles algo, en la próxima no vayan con sus novios, no están a la altura.

Homicidios. El miedo y el terror se vuelven a apoderar de Xuliaca, donde aparentemente la delincuencia, la inseguridad, etc., son de nunca acabar. Algunos, por eso, cierran sus negocios a las cinco de la tarde, diciendo que ya es de noche. Su único modo de relajarse es ver los noticieros o revisar internet, y reírse de las tonterías de nuestras autoridades. ¡Guarda!