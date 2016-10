Escribe: Los Andes | Anchancho - 01:04h

El ausente. Tal parece que el congresista más votado en Punomanta no despertó ayer, por eso no se dejó ver en la audiencia que él mismo convocó. Sus seguidores se preguntaban, en los pasillos de la municipalidad, dónde estaba… Quintacho: no los plantes, ellos pusieron las manos al fuego por ti. Ah, te avisamos, alguien dijo por ahí que en la próxima no te perdonarán. ¡Ni aunque llores!

El felino choborra. Érase una vez un felino choborra que moría por llamar la atención, tanto así que era capaz de negociar hasta su alma, y a falta de una vida propia, andaba inmiscuyéndose en asuntos ajenos; para ello recurría a las redes sociales y demás, pero un día probó de su propia medicina: le revelaron sus andanzas íntimas y desde entonces ya no tiene amigos.

La rugidora. Una tal Ana “la Santa María”, estuvo tan apurada que ni tiempo para responder algunas preguntas tenía. Inclusive uno de los urracos tuvo que tocarle hasta 3 veces la ventana del carro para que pudiera hacerle caso, mientras que ella con muecas le decía al chofer que avance. ¿Por qué tanto temor a ser entrevistada? Más serena morena.

¿Se achicaron? Definitivamente los Sonsejeros de Moquegua son mejores que nuestros Sonsejeros, aunque ahora dicen que se arrugaron, pues habían anunciado entre bombos y platillos que sesionarían este viernes en territorio puneño; sin embargo, ahora han informado que no lo harán por no provocar a los markamasis. ¿Será estrategia? No hay que confiarnos.

Al psicólogo. El Abispo de Puno, que gusta de jalar orejas y otras cosas más, está que reza y ruega a todos los santos que conoce, que lo ayuden en el examen psicológico que tiene que rendir. No te desesperes, minicipriani, que ese examen solo tiene el propósito de saber cuán cuerdo estás. Porque lo estás, ¿no? Y ya no te hagas el santo, pues, di tu versión de las cosas. Te perdonaremos, Abispo, te perdonaremos.