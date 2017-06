Escribe: Los Andes | Anchancho - 05:14h

El rastrero: Por ahí nos contaron que el seboso Mayta viene sirviéndose del dinero del pueblo, realizando ciertos viajecitos a la capital, aprendiendo dizque cosas fabulosas. Lo que no saben es que solo sirve para realizar cortinas de humo en favor del Ccumuflorero del muni muni.

Sonsejeros: Los angelitos del circo regional, luego de gozar las cortas vacaciones que otorgó el Lexoncio Chirihuano, ayer se vieron sus caritas tristes nuevamente, pero no para debatir las ordenanzas o acuerdos, sino para gritarse como verdaderos soplamocos. Claro, todos estaban, porque era sesión ordinaria y si alguien no asistía no recibía completa su dieta.

Una más de los 4 suyos. Nos comentan que porque ya no chupa de la mamadera por el cobro de entradas a la canchita San José 2°, un dirigentillo salió a apretar al muni muni por no mantener el complejo recreacional, cuando bien los primeros meses el radio loro marinero, para callarlo, le otorgó poder sobre el área pública.

Caídos. Nos cuentan que en el hospital puneño no hay atención en Farmacia, puesto que los grandes amigos que atienden allí aducen que el sistema está caído desde hace una semana, a pesar de que los medicamentos están ahí. Los familiares de los pacientes, por eso, tienen que salir a buscar sus medicinas a las afueras, y solucionar sus problemas aunque les cueste.

Basurero. Los actos protocolares del aniversario de la provincia de las Aguas Termales han culminado con una serie de tristezas; primero, por el basural en el que se ha convertido la plaza de armas, pues ni siquiera el personal de limpieza se ha aparecido para barrer. Todos se pusieron a tomar unas cuantas cervecitas, olvidando sus responsabilidades.