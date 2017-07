Escribe: Los Andes | Anchancho - 09:17h





Se les fue. Ya advertimos hace rato que los sirenos de punolandia no están con la pilas puestas. Prueba de ello es que se les fue un borrachín, a quien encontraron muerto por hipotermia entre el jirón Deza y jirón Lima. Parece que el frío nocturno no les deja salir de sus camionetas, ¿o será que les gusta dormir calientitos y no salir a patrullar? Ya pues, mi estimado jefazo de serenazgo, mande a sus pupilos a cumplir con su trabajo, no vaya a ser que otro soldado caído se registre cualquier madrugada.

Los séquitos. Por ahí nos contaron que el Khumu Florero tiene su séquito de perseguidores, ¿o serán sus coles de rata? Como sea, andan causando molestia entre lo asistentes. Uno de ellos, nos han dicho, es el Garratel, que se las da de gerentillo sin cargo, y cree que siguiendo al Khumu Florero continuará en su gerencia. Hay que recordarle a este señor que el 29 de julio se harán cambios, dizque para oxigenar la Muni Muni.

Faltones. Nos comentan que siempre que los radio loros van a casa de la agricultura de Xullaka, no encuentran al jefe máximo, ¡hasta la secresauria a veces tampoco está! Y que las veces que suelen conversar, dicen que el agricultor mayor está de comisión o de viaje. Ya pues, agricultores de la DRAP, denle una jaladita de orejas al direc, o cámbienlo, que hasta los mismos chambeadores no ladran nada bien de él.

Entregado y malogrado. Nos datean que hace pocos días el encomendador regional, Juan Buque, hizo la entrega del mantenimiento de la carretera Juliaca – Coata, con bombos y platillos; lo malo es que ni a dos semanas de ello, a la altura del puente, ya apareció un gran agujero como una raya de tigre. ¿Qué tipo de trabajo se hizo?

Divididos. Los maistros iniciaron su huelga indefinida. ¿Cuántos? Parece que algunos profes por falta de unidad se están tirando la pera; por ahí nos datean que algunos dirigentes y protagonistas están buscando intereses particulares, mientras el resto caleta nomás pasa desapercibido… y luefoa sus casitas. Los más perjudicados son sus alumnitos, quienes también están invadiendo los internets. ¡Para eso paran!