Escribe: Los Andes | Anchancho - 11:00h





Asesor autorrata. El piolin del Gobierno Regional, se las de la gran autoridad, por ahí nos contaron que está metido en todas las mesas de diálogo, protegiendo y prometiendo como en campaña electoral, sin ningún resultado próspero hasta la fecha; no entendemos como el Sargento García, puede poner en juego su rol como autoridad, por lo visto no le interesa el desarrollo de Puno.

Los flojitos: Me contaron por ahí que vieron al Khumu Florero y a su grupo de barrenderos limpiando y pintando los parquecitos, mientras tanto dejó desprotegida la muni, y me pregunto yo, porque no hicieron esta actividad un día no laborable? O es que si o si tienen que respetar su descanso.

Hacen su agosto. Los transportistas que hacen servicio de Puno – Juliaca, hicieron su agosto subiendo sus costos a más del 100%, ya que los profesores ayer se trasladaron hasta Punolandia para protestar. Lo propio ocurrió en las demás rutas hacia el sur. ¡No se pasen!, aparte que los pobres profes son malpagados encima les cobran como a ricos, y estos transportistas se hacían los rogaditos, para colmo ninguna autoridad se pronuncia sobre ese atropello.

Causó revuelo. Las palabritas de nuestro superior de la PNP, que se lanzó con todo a nuestros amigos radioloros, causó un revuelo en la anchanchada de la región, donde muchos lo aplaudieron y otros le recordaron su vida. Que haya matriqui nuevamente que ambos se necesitan y no hagan hígado que no hay para comprar, y este casito va a pasar, hasta con rima curuju.

Como dice la canción. ¡A llorar a otra parte!, ayer tuviste tu oportunidad de continuar en la Copa Rúpe, y no la supiste aprovechar, dejando que el “azangarino mulaluntata”, neto puneño, de un patadón te sacó del campeonato. Ahí está pues tu chistesito mi estimado Collasito, subestimaste a quien no debías.