Escribe: Andrés Choquehuanca Huanca* | Cultural - 19:29h





Para mi gestión municipal era una necesidad impostergable la construcción del coliseo en Huancané, a fin de llevar a efecto diversos eventos deportivos, folclóricos, sociales, concursos de diferente índole, pese a que su construcción fue intentada por las gestiones anteriores.

1).- PROYECTO INICIAL DE CONSTRUIR EL COLISEO EN LA PLAZA DE GANADO (PEKOSANI) Ante la falta de terreno de condiciones adecuadas de resistencia y área, se proyectó ubicar la construcción del Coliseo en la Plaza de Ganado en Pekosani, en la salida a Juliaca, y reubicar la Plaza de Ganado en Ccaraccara pampa. El expediente técnico fue elaborado por la empresa PISCIS MG. CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES con capacidad para 5000 espectadores y con tres niveles, de modo que es el coliseo más grande de la región.

No se construyó el Coliseo en este lugar, inicialmente por dos razones:

a).- Oposición y denuncia penal por parte de los malos dirigentes politizados enquistados en el seno de los comerciantes de ese entonces, pretextando no contar en el expediente técnico el estudio de la mecánica de suelo y geología. Los dirigentes de los comerciantes velaban sus propios intereses económicos (monopolio de verduras en el mercado) pretextando que el posible traslado del mercado a la nueva plaza de ganado afectaría sus negocios. El proceso penal fue archivado en la Sala Penal por falta de pruebas (falsa denuncia, pero hizo daño a Huancané). Queda demostrado, pues, que los opositores al coliseo quedaron como traidores al desarrollo de Huancané.

b).- La incomprensión de la Junta Directiva de los tenientes gobernadores politizados y coludidos con los comerciantes que solicitaron la permanencia de la plaza de ganado, encabezados por Francisco Turpo, presidente de los tenientes gobernadores de ese entonces.

2).- REUBICACIÓN DEL COLISEO EN EL BARRIO VIRGEN DEL CARMEN. Desechado el proyecto inicial de construcción del coliseo en la plaza de ganado (Pecosani) se ejecutó en el Barrio Virgen del Carmen, en las propiedades adquiridas por la Municipalidad en distintas fechas y porciones de la familia Vargas, Condori y otras. La construcción del coliseo se inició el 29 de marzo de 2006, el mismo día se recibió de Lima la comunicación del financiamiento de electrificación de 75 comunidades por parte del FIP. Este día fue declarado el día trascendental e histórico para Huancané en sesión de concejo.

3).- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ESTRUCTURAS y EJECUCIÓN.- El Coliseo se construye en un área de 12,245.30 m2, con una capacidad de 5000 espectadores, de tres niveles y distribuidos de la siguiente manera:

Primer nivel. Escenario Deportivo, camerinos, SSHH, duchas, depósitos, circulación Interior, sala de jueces, área administrativa, boletería y taquilla, guardianía, ingreso circulación-Deportistas.

Segundo nivel: accesos públicos, área administrativa, liga deportiva, hospedaje, SSHH (damas y varones), graderías, circulación Interior.

Tercer nivel: graderías, cabinas de transmisión y control, circulación público y techo.

4).- EJECUCIÓN DE LA OBRA.- Inicialmente se determina la ejecución por licitación, luego por convenio con la Universidad San Agustín de Arequipa y finalmente por administración directa, en razón del poco presupuesto disponible.

5).- AVANCE DE LA OBRA.- Hasta el final de la gestión se avanzó en un 80% en la construcción de estructuras y un 15% de trabajos de arquitectura. El 100% de trabajos preliminares, como son construcción para Oficina, Almacén y SSHH, cerco perimétrico provisional de 300 metros lineales, limpieza de terreno manual con un total de 5,086.00 M2, corte de terreno a máquina con un total de 15,000 m3, excavación de zanjas y zapatas de 3,266.27 m3, relleno con material propio con 438.97 m3, excavación de zanjas P/Vigas de cimentación con 2,744.82 m3, Excavación de Zanjas P/Muros de contención de 2,299.82 m3, nivelación - compactado y perfilado de talud de 426 m2, excavación de zanjas P/cimientos, eliminación de material excedente de 12,351.29 m3, etc.

6).- PERSONAL TÉCNICO RESPONSABLE. Residente de obra: Ing. Ernesto Martínez Quispe, Supervisor de obra: Ing Riven Orihuela Ordoñez, y mano de obra no calificada desde el inicio de obra hasta el último día de la gestión. Se han generado un total aproximado de 1,200 puestos de trabajo durante 7 meses de trabajo, laborando mensualmente de 120 a 150 obreros.

7).- FINANCIAMIENTO.- El presupuesto total de construcción S/. 4’751,429.16 aprobado en Sesión del Concejo de fecha 28 de diciembre 2005 (Resolución No 381-2005-MPH-AL), con la disyuntiva de su conclusión en nuestra gestión; no obstante, el presupuesto fue muy reducido de su costo real, demasiado ajustado. Hasta el último día de nuestra gestión se ha invertido la suma de S/ 3’382,271.41 (liquidación financiera) y según peritaje de empresa COINSA a 3’655,202.42.

8).- ENTREGA DEL COLISEO A LA NUEVA GESTIÓN.- La prepotencia de la comisión de recepción y del propio Alex Gómez, no permitieron acabar con el vaciado de graderías, faltando aún varios días para la finalización de la gestión, teniendo todo listo para su culminación. Es así que los días 27, 28 y 29 de diciembre del 2006, se hace la entrega de todo el patrimonio del Coliseo bajo acta (materiales de construcción, documentos, expediente técnico, planos cuaderno de obras, etc.) que fueron recepcionados por Oscar Quilla, Wilfredo Cari, Roger Pascaja, Valeriano Mendoza y Marisol Tito, con el compromiso de continuar la obra, particularmente el vaciado de graderías y dos bloques que aún faltaban, en el plazo breve para evitar su deterioro, como consta en el acta levantado por el Notario Esteban Vilca Barrantes.

9.- COLISEO ABANDONADO POR LOS ALCALDES. Al heredar el elefantazo, fue un gran problema para los alcaldes de las últimas gestiones; era preferible para ellos no concluir este coloso de once varas, dejado por Choquehuanca. Alex Gómez, durante dos años, abandonó esta obra por incapacidad, pretextando mala ubicación, mala construcción, falta de expediente técnico, falta de dinero que no ha dejado la anterior gestión para su continuación, hasta que los falsos argumentos son desbaratados técnicamente al confirmar su buena construcción y viabilidad; lo único que hizo, pero mal, fue colocar armazones o arcos y pintar las graderías y colocar su lema y nombre “gracias señor Alex Gómez por el coliseo” gastando la suma de S/ 5’596,650.91 (S/ 58,712.44 en 2007, S/ 662,976.15 en 2008, S/ 2’141,245,52 en 2009 y S/ 2’733,716.80 en 2010: Pericia parte contable Contratistas Ings asociados COINSA, 2011). El pintado y los adornos sin protección se lo lleva el viento y la lluvia, lo que debió continuar es con el techo, luego el acabado, pero para Alex Gómez primero es el pintado del interior y luego el techo. No obstante en una declaración en junio del 2010 (último año de la gestión), el Ing. Franco, residente de obra, reconociendo como megacoliseo para 5000 espectadores (Coliseo más grande de la región) declaró concluir en el mes de agosto con un costo de S/ 2’500,000.00

En su gestión, Ulises Bizarro Ulises Bizarro (incluidos su sucesores) programó la culminación del coliseo con un presupuesto de S/ 4’436,000.00, pero lo que hizo fue el cercado del coliseo, reduciendo su área de expansión, cuando lo correcto era la expropiación de áreas adyacentes por la estrechez del paso. Igualmente, Alex Gómez Pacoricona atentó contra el coliseo al cercar el área de la Escuela Especial, haciendo caso omiso a la resolución que autoriza su traslado al inmueble de Taparaki contiguo al IST e intentó donar parte del coliseo a la Beneficencia Pública, que milagrosamente se salva de más mutilación por la intervención de los vecinos del barrio. Gómez Pacoricona es procesado por la malversación y fondos y peculado, por haber colocado tijerales o arcos que no soportaría el peso del techo poco resistente. Ulises Bizarro, por malversación, porque no estaba programada su ejecución en el PIA par el año 2013.

La actual gestión municipal de Efraín Vilca tampoco ha tenido las intenciones de terminar con esta obra, no estaba en su plan de gobierno municipal, pues en reiteradas oportunidades manifestó que no retomaría su conclusión por estar judicializada, pero la población exigió su pronta culminación por el abandono de 10 años. Últimamente los pobladores, cansados de ver coliseo como un elefante blanco, se movilizaron exigiendo al alcalde su pronta culminación

Ante este peligro de amenaza de mayor repercusión social, el compañero del partido PICO, Juan Luque Mamani, gobernador regional, para salvar el pellejo ofreció el auxilio al alcalde Vilca y mediante conversaciones acuerdan la culminación del Coliseo, previos estudios de viabilidad y reformulación del expediente técnico .

“Hoy el coliseo cubierto es un coliseo descubierto, un elefante y monstruo blanco, 10 años, como en ningún otro lugar del país y aún no se concluye, a Huancané le ha costado un ojo de la cara, hasta el momento se ha gastado más de 10 millones de soles, se inició su construcción en el periodo del exalcalde Choquehuanca, tuvo un avance de 45 % (casi toda la infraestructura y tribunas), con un costo de tres millones y medio. En el periodo de Alex Gómez, con la complementación de estructuras, tribunas y acabado interior, costó exageradamente cerca de 6 millones de soles. Luego Los fantásticos de Arequipa, sin haber cumplido los procedimientos administrativos por modalidad de contrato, entregaron maquiavélicamente a ALFARUS, se lo proyectaron acabar con 4 millones y medio, cuando este presupuesto no existe” (Gaceta Chiriwana 2013). La gestión actual no tiene intenciones de tocar el coliseo, justificando la judicialización contra Alex Gómez y Ulises Bizarro por peculado. Lo correcto es la continuación haciendo el corte respectivo.

10).-LAS CONSECUENCIAS DEL ABANDONO DEL COLISEO.- Como efecto del abandono y falta de visión de los alcaldes, se ha generado irreversiblemente la reducción de áreas de estacionamiento de vehículos y de otras necesidades para el coliseo, toda vez que los vecinos de áreas adyacentes han aprovechado asegurar sus inmuebles con construcciones de material noble. Las irresponsables gestiones municipales desde 2007 nunca pensaron en la ampliación de áreas adyacentes al coliseo; por el contrario, han regalado áreas del coliseo a otras instituciones, como es el caso del CEE, con el exalcalde Gómez Pacoricona, quien ha sido el peor alcalde, al haber ejecutado el agua potable para Huancané por bombeo y no por gravedad, como estaba planificado con expediente técnico durante mi gestión municipal.

Finalmente, en nuestra opinión, fue acertada la reflexión y toma de conciencia del alcalde Vilca al escuchar la voz del pueblo y el apoyo del gobernador regional, lo que es plausible, por cuanto se espera que se termine pronto con su construcción, para que preste sus servicios a la población y sobre todo a la juventud, hecho que contribuirá al desarrollo de la ciudad de Huancané.