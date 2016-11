Alberto Hidalgo (Arequipa, 1897 - Argentina, 12 de noviembre de 1967)

A nivel hispanoamericano, fue el primer poeta peruano con vocación y voluntad vanguardistas, después de Vicente Huidobro. En 1919, jugó un rol importante en el ambiente vanguardista, pues participó y editó junto a Borges y Huidobro el “Índice de la nueva poesía americana” (1926); conoció a Xul Solar, Güiraldes, Girondo, Macedonio Fernández, Leopoldo Marechal y Rafael Squirru, entre otros. Creó las Revistas Oral y Pulso.





FUNCIÓN DE TU PRESENCIA LEJANA

Sólo el recuerdo nos separa con su empecinamiento de montaña

Sólo el recuerdo nos desune con su hacer ver que estás distante.

Mujer por todos lados, de la cabeza a los pies, principio a fin, mujer sin treguas,

en este lado de mi vida y al otro lado de mis años

todavía te alcanzo, todavía

Entre los dos hay un incendio de llamas cárdenas perladas,

pues por servirte cambia color el mismo fuego.

Entre los dos hay llamaradas horizontales,

pues en tu honor cambia la geometría de las cosas

Entre los dos está tu cuerpo

Tus dos propósitos bien realizados de dar mirada a lo profundo

como si fueran expresión de la fatiga de los siglos,

por los rincones de mis noches me persiguen

e iluminan el remanso de mi sueño con su luz negra,

y sé por eso que lo negro no es tan negro como el color triste de tus ojos.

Paso en medio de avenidas de campanas,

con armónica sucesión de escuchados terciopelos,

o tus silencios a mis lados forman filas

y yo me tiendo entre ellas como un camino largo que inevitablemente lleva a ti.

Te acumulé en mis oídos y aún me siento millonario de tu voz.

Te bebí me bebiste no bebimos

con la saciada sed que encendiera el ardor de nuestras tardes

Entonces todos fueron alivios en tu boca,

desde la que partían a reventarse en mi alma, hecha ya espacio,

tus cohetes luminosos en profusión de grados y colores.

Y hoy me queman, me queman esos besos.

¡Cicatrices de besos me dejaste!

Pero el recuerdo nos separa porque es echar de menos

En la memoria sólo vive lo sucedido, no lo actual,

y no hay dolor más grande que saberlo sucedido.

La posesión otra vez es una forma de anular la memoria,

la ausencia lo contrario que el olvido requiere.

Y si al recuerdo sólo lo cura la presencia,

¡Ven de nuevo a mis brazos para olvidarte un poco!

CARTA AL PERÚ

Oh país que en los ojos te reflejas igual que en una fuente

Oh país de los días abundantes

Oh país con superpoblación de simprelindas

País que en los canarios ejecuta las más hondas guitarras

País que ensaya primaveras en atención a sus deseos

País que mira al universo como un balcón al patio

País que da la sensación de estar pisando en aire firme

País al que la luz entra volando como una rápida azucena

País que a las tormentas las sacude como si fueran campanarios

País donde a los senos se los traduce sin dificultad

País donde a la sombra de los besos se vive una palmera

País que abre su espíritu como si fuera un puerto

País que se atribuye el firmamento como si fuera un águila

País donde a los odios se los tiene a la mano cual revólveres

País donde el paisaje en cuanto surge adquiere carta de ciudadanía

País en que es peruano el color del lenguaje en que se quiere

País donde es peruana desde que nace hasta que muere el agua

País donde es peruano hasta en las flores que lo dan el fuego

País donde es peruana la propia cara de la tierra.

Ellas solas comprenden

En los mundos que salen de mi laboratorio a integrar lo

/imposible hay azucenas de

clavel jazmines de magnolia

uvas de naranja plátanos de limón

trigales en que el pan ya está hecho en la espiga

cultivos obtenidos en terrenos de poema o de música

porcelanas de hierro

una industria con relaciones exteriores y por eso secretas

Una palabra es almoperitud

y otra sebrotelena

ambas en este único momento sorprendidas

Quién no las reconoce bellas y significativas

cómo negar que expresan claramente algo que no se entiende

Jesús de un orbe al fin inaugurado digo

dejad a las palabras que vengan a mí

Semáforo

Mejor es que los ojos como lámparas trémulas se apaguen

Que los sonidos sean transparentados a donde nunca se los

/oiga

Que no acepten el vuelo de los vocablos

Que no haya casos cuando yo poeme

Pido la cesantía de las buenas costumbres del lenguaje

La defunción de la gramática

El aniquilamiento del sentido doméstico en el canto

Exijo ausencias cuando yo poemo

Propugno el culto de la errata

El celeste relámpago de la equivocación

El juego mágico de malentendidos entre versistas y leyentes

Para que juntos poememos en perseveración de este prodigio

El poemar repuebla al tiempo

Acrecienta el espacio de perspectivas y alrededores

Y en tanto que se espacia poemando

Se tiempa para siempre quien poema