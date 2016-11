Escribe: ENTREVISTA: Armando Villanueva Turpo | Cultural - 00:01h

Cristian Gorveña (Arequipa, 1989) es un editor cuya particularidad es publicar la literatura de su generación. Su amplitud editorial implica también publicaciones de creadores puneños, emergentes, jóvenes como él. Doce Ángulos, su sello editorial, es también promotor de festivales y concursos literarios, conocidos y relevantes en su importancia nacional.





—¿Cómo nació en ti esa vocación por editar literatura?

—Antes de editor, me considero poeta. Esos son mis orígenes. Siempre he estado ligado a la poesía. Y como en Arequipa ninguna editorial quería publicar mi libro de poesía, tuve que fundar mi propia editorial, la cual tiene como misión publicar a escritores noveles como yo.

—¿Eso quiere decir que el primer libro que editaste fue el tuyo?

—Claro. Yo me autoedité. Esa fue mi primera experiencia como editor.

—¿Cómo se titula tu poemario?

—“Suspiro de versos” (2010). En ese entonces era muy joven y aún no existían las editoriales que ahora hay en Arequipa. Eran poemas de amor.

—¿Por qué no lo querían publicar?

—Creo que al editor no le convenció la forma en que escribía mis poemas; pero eso no me quitó las ganas de algún día publicar mi libro y fundar mi propia editorial.

—Entiendo. Doce Ángulos publica a noveles... ¿Tiene que ser cualquier novel, o cuáles son los criterios, las cualidades que se tienen que cumplir para ser publicado?

—Puede ser cualquier novel. La edición para mí es sinónimo de corrección. Y si hay que corregir la obra, pues se corrige empezando por el título. No hay ningún criterio, solo tiene que ser alguien sencillo que quiera dar a conocer su trabajo.

—Bien. Entre tus publicados hay también noveles, muchachos de Puno...

—Claro. Están Alexánder Hilasaca, Lidia Cayo, y próximamente Alexis Patch.

—¿Qué te parecen sus producciones? ¿Qué virtudes les has encontrado?

—A Hilasaca le publiqué su cuarto libro de poemas, “Pájaro ebrio”, con el que deja a un lado la temática de lo erótico para trascender con nuevos temas, como el arte del beber y del escribir, y sobre los grandes poetas que vendrían a ser sus referentes. En el caso de Lidia Cayo, su libro “Radiografía del silencio” conmueve y convence por su fuerza creadora.

—¿Y Alexis Patch?

— Aún no he leído mucho de él. Recién en diciembre me va a pasar su manuscrito.

—Aparte de los noveles emergentes de Puno, también has publicado a otros...

—Sí. Luis Ormachea, Yimmy Britto, Mirtha Núñez, Heyner Valdivia, Miguel Angel Almeida, Pedro Peralta y Jorge Astete. El último libro que publiqué fue el de Orlando Mazeyra Guillén.

—Ha de haber un equipo humano tras estas publicaciones…

—Sí. Esto de editar no sería posible sin Carlos Valenzuela, que está a cargo de las correcciones; de Cheo Viscarra, que está a cargo de la diagramación; de Omar Suri y del ecuatoriano David Kattan, que me apoyan con las ilustraciones de las portadas de libro; y también de Marco Vilca Jimenez, que me apoya en la publicidad y notas periodísticas. Sin ellos la editorial Doce Ángulos no funcionaría.

—Y qué novedades a futuro... ¿Nuevas publicaciones?

—Claro que sí. Entre la lista de escritores a publicarse, están Pilar Vilcapaza Masco, Alexis Patch, los dos son de Puno, y el tercero es el arequipeño Antonio Casas Romero. Al comienzo de este año quise hacer alianzas con Puno, y me di cuenta que la mejor forma de hacerlas era publicando a escritores puneños, es por eso que voy a seguir y quiero seguir publicando a escritores puneños.

—¿Y por qué con Puno?

—Para mí, Puno es una ciudad pequeña pero bien culta, donde la gente que asiste a ferias de libro o eventos literarios consume y compra libros, en algunos casos hasta más que Arequipa. Y Puno es un buen mercado para mí y lo quiero explotar lo más que pueda. Y también porque es una ciudad de poetas en la que se puede encontrar los grandes referentes de la poesía actual.

—Entonces Doce Ángulos tiene las puertas abiertas a la comunidad de intelectuales puneños...

—Claro que sí.

—Por cierto, ¿cómo es tu trabajo editorial?

Para mí la edición de un libro empieza, como ya dije, por la corrección del título de libro. Luego hay que lograr una buena portada; corregir el contenido del libro, no en el sentido de cambiar el sentido de la obra, sino en el sentido de mejorar la obra; luego buscar a los amigos para algún comentario para la contratapa; luego buscar una buena imprenta, que el libro esté impreso con buen papel y unos buenos acabados; luego full publicidad y presentarlo como una fiesta patronal; luego dejarlo en vitrina de las diferentes ferias y librerías lo más que se pueda, pues un libro tiene que presentarse mínimo tres veces y tiene que llegar y trascender las fronteras de la ciudad en que fue editado. Si yo no haría eso con los libros, editarlos no tendría sentido. Hay que hacer viajar al libro y hacer que se defienda solo.

—Mediante tu trabajo editorial tienes cierta expectativa... Cómo lo ves a largo plazo, a futuro...

—Creo que con un constante trabajo lo demás llega solito. Solo espero, en el futuro, seguir contando con el apoyo de la gente que siempre me ha apoyado y ha asistido a los eventos literarios que suelo organizar en Arequipa. Uno siempre trata de hacer lo mejor, pero creo que lo mejor es esperar que tu trabajo hable por ti y que a la vez sea tu mejor carta de presentación.

—Cristian, mi sincero agradecimiento por esta entrevista.

—Gracias a ti.