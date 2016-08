Escribe: Los Andes | Deportes - 01:16h





La selección peruana de fútbol alineará un inusual once para combatir los estragos de la altura. Los jugadores del combinado patrio irán por la hazaña a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar, ante una Bolivia urgida de sumar.

Según los entrenamientos que viene realizando la blanquirroja, se puede deducir que la Bicolor alineará con un 4-3-3 o un 4-4-2. El portero es fijo: Pedro Gallese. Los defensores también: Aldo Corzo, Christian Ramos, Luis Abram y Miguel Trauco.

Las dudas nacen en la volante y, a partir de eso, también en la delantera. Pedro Aquino, Yoshimar Yotún y Joel Sánchez formarían la línea del mediocampo. Christian Cueva, Andy Polo y Raúl Ruidíaz, estarían en la delantera. Eso en un esquema 4-3-3

La otra alternativa podría ser, manteniendo la misma defensa y en un 4-4-2, que Joel Sánchez no arranque en el once inicial y, en su reemplazo, esté Irven Ávila. El exsporting Cristal estaría en la delantera junto a Ruidíaz. Andy Polo se retrasaría y Christian Cueva también se recogería unos metros para formar un 4-4-2

OTROS PARTIDOS

Hoy se disputará la sétima jornada del torneo pre-mundialista y el partido que concentra mayor atención es el que protagonizarán Argentina y Uruguay, en Buenos Aires. El conjunto albiceleste, con Edgardo Bauza como técnico, recibirá al combinado liderado por Luis Suárez.

Otro duelo que destaca en la fecha 7 de las Eliminatorias Rusia 2018 es el que jugarán Ecuador y Brasil en Quito. Los norteños, uno de los líderes del certamen, esperan recuperar el paso tras la última jornada doble y mantener su invicto en casa.

PROGRAMACIÓN:

PARTIDO HORA CANAL

Bolivia vs. Perú 3:00 p.m. CMD y ATV

Colombia vs. Venezuela 3:30 p.m. CMD

Ecuador vs. Brasil 4:00 p.m. CMD

Argentina vs. Uruguay 6:30 p.m. CMD

Paraguay vs. Chile 7:00 p.m. CMD