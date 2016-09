Escribe: Los Andes | Deportes - 00:26h



¡Ejemplo de perseverancia y lucha! La paraatleta peruana Yeny Vargas ocupó el séptimo lugar en la final de los 400 metros planos T47 con un tiempo de 1 min 09 seg 63 c, en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, en la víspera. Nuestra compatriota demostró pundonor y garra.

En la final, fue la china Lu Li quien se llevó la medalla de oro al registrar un tiempo de 58 seg 09 c. La siguieron la sudafricana Anrune Liebenberg con 58 seg 88 c, y la japonesa Sae Tsuji, que completó la prueba en 1 min 00 seg 62 c.

Como se sabe, Yenny Vargas clasificó el martes pasado a la final tras quedar en el cuatro lugar de su serie, con un tiempo de 1 min 09 seg 23 c. Cabe añadir que la paraatleta peruana volverá a competir hoy a las 4:33 horas, pero esta vez será en los 200 metros planos T47.

En los Juegos Paralímpicos de Río 2016, seis paraatletas nos representan, la mayor delegación peruana hasta ahora, por lo que es posible que alguna medalla, de oro, plata o bronce, sea para nuestros representantes olímpicos.