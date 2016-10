Escribe: Los Andes | Deportes - 02:19h

Los emparejamientos del Repechaje de la Etapa Nacional de la Copa Perú están definidos por la cercanía geográfica.





El cuadro dirigido por el profesor Wílker García ya conoce a su próximo rival en los repechajes de la Etapa Nacional de la Copa Perú; se trata del Cultural Tarapacá de Huánuco, que llegó a esta instancia del certamen gracias a los 11 puntos que consiguió.

El cuadro huanuqueño, en la última jornada, derrotó 2-1 al AD Municipal de Oxapampa, que se quedó fuera de la competencia por un punto (había sumado 9). Con ese resultado, el Cultural se ubicó en la casilla 17, clasificando a los repechajes.

Ambos clubes (Credicoop San Román y Cultural Tarapacá) definirán quién enfrentará al Deportivo Garcilaso del Cusco, que clasificó a los octavos de final del certamen merced a que se ubicó en la 4ta posición de la tabla (obtuvo 14 puntos).

Los emparejamientos del Repechaje, cabe recordar, están definidos por la cercanía geográfica. El criterio empleado es buscar para cada uno de los equipos ubicados del puesto 9 al 16 (primer bombo), en ese orden, al equipo más cercano en términos geográficos de los puestos 17 al 24 (segundo bombo).

Eso hace que, por ejemplo, dos clubes del mismo departamento, como Credicoop San Román y Unión Fuerza Minera, no choquen entre sí, ya que Fuerza Minera es primero asignado como rival a EGB Tacna Heroica, cuyo rival se determina antes que el de Credicoop San Román, por estar el cuadro tacneño más arriba en la tabla.

REPECHAJE COPA PERÚ 2016

1.- José María Arguedas (Andahuaylas) VS Minsa FBC (Tambopata)

2.- EGB Tacna Heroica (Tacna) VS FUERZA MINERA (PUTINA)

3.- UDA (Huancavelica) VS Sport Huanta (Huanta)

4.- Deportivo Venus (Huaura) VS DIM (Lima Metropolitana)

5.- CREDICOOP SAN ROMÁN (SAN ROMÁN) VS Cultural Tarapacá (Huánuco)

6.- Molinos El Pirata (Chiclayo) VS Unión Santo Domingo (Chachapoyas)

7.- Octavio Espinosa (Ica) VS Racing Club (Sánchez Carrión)

8.- San José de Agua Blanca (San Martín) VS Estudiantil CNI (Maynas)