Escribe: Los Andes | Deportes - 00:28h

Con una derrota global de 3-1 ante el EGB Tacna Heroica, el equipo minero le dijo adiós a la Copa Perú 2016.





En medio de discusiones y malestar, el comando técnico y los jugadores del Unión Fuerza Minera le dijeron adiós al fútbol macho de la Copa Perú 2016, tras caer 3-1 ante el Esther Granda de Bentín Tacna Heroica (Tacna), en el estadio Joel Gutiérrez del distrito Gregorio Albarracín.

Los mineros no pudieron hacer mucho para sacar adelante un partido que debían, por lo menos, empatar a un gol. Es más, todo les fue cuesta arriba desde los 7 minutos, cuando el DT Leonardo Morales decidió sacar, tras una discusión aparentemente personal, a Luis Molina.

Así, al minuto 21, el EGB Tacna Heroica se puso adelante en el marcador, por intermedio de Martín Oviedo. Luego, en el segundo tiempo, Renato Díaz anotó el 2-0 para los tacneños, dejando moribundo al cuadro puneño.

Luego, cuando el partido estaba por acabarse, a los 86 minutos, Edwin Flores anotó el descuento para el Fuerza Minera. Parecía que podía darse el milagro tras el gol, pero los tacneños reaccionaron pronto y Alexis Torres, nada más un minuto después, puso el 3-1 definitivo.

“Hemos dado todo, pero al final no alcanzó. Ahora tenemos que seguir adelante e irnos con la frente en alta”, dijo Flores, el autor del gol minero. A su turno, Eddy Lipa sostuvo que dieron todo durante el partido: “Estamos felices de llegar hasta acá. Somos solo 16 jugadores”.

Finalmente, el jugador Javier Zagaceta señaló que el viaje de más de 12 horas, la desesperación inicial del equipo y el accionar del rival, impidieron que lograran un buen resultado. El profesor Leonardo Morales, en tanto, salió muy molesto y raudamente del terreno de juego.

“Fue un partido muy difícil, tanto allá en Puno como acá en Tacna. Felizmente sacamos el empate allá; si no, las cosas se hubieran complicado”

GIANCARLO ARFINENGO

JUGADOR EGB TACNA HEROICA

RESULTADOS REPECHAJES:

Estudiantil CNI 1-1 Social Venus

Octavio Espinoza 2-1 DIM

EGB Tacna Heroica 3-1 FUERZA MINERA

UDA 4-1 Cultural Tarapacá

Molinos El Pirata 3-0 Racing Huamachuco

José María Arguedas 3-0 Sport Huanta

CREDICOOP SAN ROMÁN 2-0 Minsa FBC

San José Agua Blanca 6-3 Santo Domingo

OCTAVOS DE FINAL

LLAVE 1: Carlos Orellana vs San José Agua Blanca

LLAVE 2: Deportivo Hualgayoc vs José María Arguedas

LLAVE 3: Sport Rosario vs Social Venus

LLAVE 4: Deportivo Garcilaso vs CREDICOOP SAN ROMÁN

LLAVE 5: Escuela Binacional vs Octavio Espinoza

LLAVE 6: Comercial Aguas Verdes vs EGB Tacna Heroica

LLAVE 7: Sport Águila vs Racing Huamachuco

LLAVE 8: Kola San Martín vs UDA Huancavelica