Escribe: Los Andes | Deportes - 09:08h

El cuadro del “Chanchito Regalón” debe ganar sí o sí este cotejo, pues en el partido de ida, la semana pasada, empató a cero goles.

El sueño no se acaba hasta el pitido final. El Credicoop San Román, único representante de nuestra región en Copa Perú 2016, ya se encuentra en Cusco y está listo para enfrentar y derrotar al Deportivo Garcilaso, a fin de asegurar su pase a la siguiente instancia del certamen.

Los dirigidos por el profesor Wílker García llegan motivados a este encuentro, luego de demostrar –la semana pasada, en Juliaca– que gozan de un juego compacto y superior al de los cusqueños, quienes no son lo que aparentan.

Como se sabe, el cuadro del “Chanchito Regalón” debe ganar sí o sí este cotejo, pues en el partido de ida, la semana pasada, empató a cero goles, complicando de alguna manera su pase a cuartos.

No obstante, los jugadores ya voltearon la página y están mentalizados en traer un resultado favorable, toda vez que la hinchada calcetera, y aun la regional, así lo exigen. En razón de ello, los trabajos realizados durante la semana fueron fuertes y predispuestos para lo que será el partido de mañana.

OCTAVOS

Cabe mencionar, de otra parte, que los octavos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú se definen desde hoy. La primera serie en resolverse será el Binacional - Octavio Espinosa en Arequipa. El complemento de la jornada se jugará mañana.

PROGRAMACIÓN

Estadio Monumental Virgen de Chapi de Arequipa - sábado 12/11

13:00 EM Binacional (Arequipa) VS Octavio Espinosa (Ica) Ida: 1-2

Estadio Rosas Pampa de Huaraz - domingo 13/11

12:30 Sport Rosario (Áncash) VS Social Venus (Lima) Ida: 1-2

Estadio Municipal José Gálvez Egúsquiza de Hualgayoc - domingo 13/11

13:00 Deportivo Hualgayoc (Cajamarca) VS José María Arguedas (Apurímac) Ida: 1-0

Estadio Huancayo - domingo 13/11

13:15 Sport Águila (Junín) VS Racing Club (La Libertad) Ida: 4-0

Estadio Garcilaso de la Vega del Cusco - domingo 13/11