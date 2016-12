Escribe: Los Andes | Deportes - 10:48h

Este fin de semana se definirá a los representantes del departamento de Puno, los cuales participarán en la etapa macroregional del fútbol femenino.





Con partidos electrizantes se vivirá la etapa departamental del torneo de fútbol femenino de Puno, que se llevará a cabo mañana, donde se definirá al campeón y subcampeón de esta parte del país.

Los encuentros deportivos, que son organizados por la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de Puno, comenzarán a partir de las 7:45 de la mañana, en el estadio Enrique Torres Belón. Los equipos que participan en esta instancia prometen sacar chispas en cada uno de los duelos.

Los partidos definitorios serán de muerte súbita y, en caso exista un empate en los dos tiempos reglamentarios, se jugará un tiempo de alargue; y si aun así persiste la igualdad, la clasificación se definirá a través de tiros penal.

PARTICIPANTES

Ayer la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de Puno confirmó la participación de 6 equipos en esta fase, lo que significa que las provincias de San Román, Puno y El Collao Ilave, definirán al campeón y subcampeón departamental.

Los equipos que representarán a la provincia de Puno son: Deportivo Universitario (Campeón) y Estudiantes Puno (Subcampeón); a San Román, Comerciantes (Campeón) y Barcelona (Subcampeón); a El Collao-Ilave, Internacional Andino (Campeón) y Sport Collao (Subcampeón).

Cabe precisar que el campeón y subcampeón representarán al departamento de Puno en la etapa macro regional de fútbol femenino, que tendrá como sede principal a la región de Puno.

PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS.

1º Deportivo Universitario de Puno VS Barcelona Juliaca

2º Internacional Andino Ilave VS Estudiantes Puno

3º Comerciantes Juliaca VS Sport Collao

4º Ganador del 1º Partido VS Ganador del 2º Partido.

5º Ganador del 3º Partido VS Ganador del 4º Partido.