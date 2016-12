Escribe: Los Andes | Deportes - 11:17h

Etapa departamental del torneo de menores se realizará hoy en el estadio Enrique Torres Belón.





Partidos electrizantes se vivirán hoy en el estadio Enrique Torres Belón de Puno, por la etapa departamental del certamen de menores “Creciendo con el Fútbol", que tendrá la participación de 18 equipos de la región Puno, los cuales están separados en tres categorías.

Estas son la Sub-8, que tiene la participación de 5 equipos; la Sub-10, donde participarán 6 equipos, y la Sub-12, donde disputarán el título 7 equipos. Todos ellos provienen de seis provincias: Puno, San Román, San Antonio de Putina, Chucuito Juli, Yunguyo y Carabaya.

Los emocionantes encuentros se desarrollarán a partir de las 7:45 de la mañana; los equipos que participarán buscarán hacerse del título de sus categorías para poder clasificar a la siguiente fase del certamen, la etapa macroregional de Creciendo con el Fútbol.

Según informaron los organizadores, la modalidad de juego será a eliminación simple, a dos tiempos reglamentarios; en caso de empate, se definirá a tiros de penal.

Como todos los años, este certamen deportivo es organizado por la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de Puno, encabezado por Héctor Salas Chahuares, quien señaló que las ligas provinciales son las directas encargadas de organizar el torneo en su etapa provincial.

Finalmente, indicó que al finalizar el torneo se realizará una ceremonia de clausura donde se entregarán estímulos, como medallas y copas, a los equipos que ocupen los tres primeros lugares.

PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS.

Categoría Sub-8

1º CSD Toros C.Puno VS EF Diablos Azules SC San Roman

2º EFM Franciscano San Roman C. San Roman VS Talentos Huajsapata SC Puno.

3º Glorioso 853 C. Putina VS Ganador Primer Partido

4º Ganador Segundo Partido VS Ganador Tercer Partido

Categoría Sub-10

1º AMF Furia Romana C. Chucuito VS Glorioso Raza Celeste SC San Román

2º Talentos Huajsapata C. Puno VS ED Internacional Upa Upa C San Román

3º Glorioso 853 C.Putina VS Academia Puno SC Puno

4º Ganador Primer Partido Vs Ganador Segundo Partido

5º Ganador Tercer Partido VS Ganador Cuarto Partido

Categoría Sub-12

1º Talentos Huajsapata C. Puno VS EF San Francisco C. San Román

2º Jose Macedo Mendoza C. Carabaya VS E. Talentos Peruanos SC San Román

3º CEI La Academia C. Yunguyo VS CSD Toros SC Puno

4º IEP San Antonio C. Putina VS Ganador Primer Partido

5º Ganador Segundo Partido Vs Ganador Tercer Partido

6º Ganador Cuarto Partido Vs Ganador Quinto Partido