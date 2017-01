Entre hoy y mañana se disputarán los partidos de la finalísima del torneo que causó sensación en la zona aymara.

Escribe: Los Andes | Deportes - 15:51h

Con partidos vibrantes se desarrollará la finalísima del campeonato que causó sensación en la zona aymara, el Campeonato Copa Ácora 2016-2017. Entre hoy y mañana se desarrollarán los partidos de la finalísima, que tiene la participación de ocho equipos, los cuales deberán de mostrar todo su talento para poder levantar el título.

Como se sabe, el certamen se inició con la participación de 18 equipos, de los cuales a esta gran finalísima solo clasificaron 8, los cuales hoy inician su participación en fase de grupos, ya que fueron divididos en dos grupos.

El presidente de la Comisión Organizadora, David Alfaro Limachi, señaló que en reunión de delegados de los 8 equipos se determinó que el tradicional certamen concluya mañana, ya que en las siguientes semanas no habría tiempo, debido a los festejos de la Virgen de la Candelaria.

En primera instancia, los integrantes de cada grupo se enfrentarán todos contra todos, para luego armar los partidos de la semifinal, además del partido para definir al tercer lugar, y otro para definir al campeón del certamen, el cual organizará el torneo aymara al siguiente año.

En ese sentido, hoy se jugarán los partido de la fase grupos y mañana se definirá al campeón del certamen. Cabe indicar que los jugadores deberán portar su DNI para alinear en los equipos clasificados.

Finalmente, el organizador añadió que el padrino del campeonato, el empresario minero Alexander Flores, hará la entrega de estímulos a los tres equipos que ocupen los primeros lugares y, además, dará por clausurado el torneo.

GRUPO “A”

Unión Apumarca Tomas Sport

Edly Sport

Clan Gomez

Rony Sport

GRUPO “B”

La Gran Familia

Galácticos Ilave

Hitler Miraval

Los Ángeles

PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS:

SÁBADO 21 DE ENERO

1º Unión Apumarca Tomas Sport VS Edly Sport

2º La Gran Familia VS Hitler Miraval

3º Clan Gomez VS Rony Sport

4º Galácticos Ilave VS Los Ángeles

5º Unión Apumarca Tomas Sport VS Clan Gómez

6º La Gran Familia VS Los Angeles

7º Edly Sport VS Rony Sport

8º Galácticos Ilave VS Hitler Miraval

DOMINGO 22 DE ENERO

1º Clan Gomez VS Edly Sport

2º Los Angeles VS Hitler Miraval

3º Unión Apumarca Tomas Sport VS Rony Sport

4º La Gran Familia VS Galacticos Ilave

5º Selección Master VS Ilave Master

6º Primero “A” VS Segundo “B”

7º Primero “B” VS Segundo “A”

8º Perdedor 6º VS Perdedor 7º

9º Ganador 6º VS Ganador 7º