Escribe: Los Andes | Deportes - 10:20h

Mañana se realizará la inauguración del certamen, con la participación de 40 equipos.





Con electrizantes partidos se vivirá la tercera fecha del tradicional certamen de futsal Copa Verano César Vallejo 2017, en la ciudad de Puno. La competencia se desarrollará mañana y el domingo, en la canchita del mismo barrio, pese a las actividades en honor a la Mamita Candelaria.

El presidente de la comisión organizadora, Fredy Inquilla Santos, tras invitar a toda la población a presenciar los candentes encuentros futbolísticos, informó que mañana se hará también la inauguración oficial del campeonato, a partir de las 10:00 horas.

No obstante ello, señaló que aún no se confirmó quiénes serán los padrinos del certamen, aunque dio a conocer que se encuentra en conversaciones con el empresario minero Roger Saya Tapara, presidente del Club Deportivo Alfonso Ugarte de Puno.

Además, según dijo, en el acto inaugural participarán obligatoriamente todos los equipos participantes del torneo, con sus respectivos uniformes deportivos, ya que también se realizará la juramentación de la práctica de los valores deportivos durante el certamen.

Finalmente, cabe precisar que el campeonato de futsal viene promoviendo la campaña Cero Alcohol, por lo que ninguna tienda expenderá bebidas alcohólicas.

PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS.

Serie “B” (Sábado)

1º HS Club VS Cuatro Ases

2º Quíngoras VS Juventus Vallejo

3º 100% Carolinos VS Turismo KAT

4º Spartakos VS Comanches

5º Coquitos VS Íntimos Laykakota

Serie “A” (Sábado)

1º Osos Por Siempre VS Cultural César Vallejo

2º Thipplers VS Quinchos

3º Odontólogos VS Sport Newdent

4º Transporte Servis VS Halcones

5º Talleres Quispe VS CD Echenique

Serie “D” (Domingo)

1º Broncos VS Cachorros

2º ING Servis VS Feroces Civiles

3º Kilowatios VS Constructora Quispe

4º Heraldos Negros VS Rica Layka

5º Salmos VS Pesadilla Porteño

Serie “C” (Domingo)

1º Argolleros VS Los Loros

2º La Jauría VS Renegados

3º Purito Corazón VS Nunca por Nunca

4º Medicina VS Ardillas

5º Che Malditos VS Aguerridos.