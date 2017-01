Escribe: Los Andes | Deportes - 10:25h





Los partidos de la tercera fecha de la Copa Ayaviri, que se realizará este domingo 28 de enero en el Coliseo Municipal de la ciudad de Ayaviri (Melgar), fueron programados en la víspera, de modo que los mejores choquen entre sí.

Los vibrantes encuentros se desarrollarán a partir las 14:00 horas. Los equipos de damas y varones lucharán por acumular la mayor cantidad de puntos posibles, de forma tal que al final del certamen puedan coronarse como campeones.

Como se sabe, 8 equipos de varones y 3 de damas participan del certamen; por ello, en cada fecha un equipo femenino descansa.

Finalmente, cabe indicar que Cosmos Club, The Park y Team Shark son los equipos que comandan la tabla de puntuaciones, cada uno con seis unidades, mientras que en damas Cosmos Club se encuentra en la primera ubicación, con 4 unidades, seguido de The Park con 3 puntos, y en el último lugar está Cool Girl, con 1 punto.

PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS.

1º Phoenix Suns VS Jabberwock

2º Cosmos Club VS CD Lampa

3º Cool Girl VS The Park (DAMAS)

4º TNT Texas VS Team Shark

5º Olímpico Héroes VS The Park

DESCANSA: Cosmos Club (DAMAS)