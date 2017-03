Escribe: Los Andes | Deportes - 03:00h



Prometedores partidos en campeonatos de la región

El estadio Enrique Torres Belón de Puno, desde hoy hasta mañana, será escenario de importantes cotejos, los mismos que revelarán qué equipos son potenciales candidatos a hacerse con el título local, en este primer torneo de la Copa Perú.

La jornada que se disputará corresponde a la sétima fecha del campeonato de fútbol de la primera división de la Liga de Puno, donde momentáneamente se encuentra como único líder el Club Deportivo Alfonso Ugarte. Esta fecha descansará el Policial Santa Rosa.

En tanto, en la ciudad de Juliaca, en el estadio del Colegio Politécnico Regional Los Andes, los más bravos del fútbol calcetero lucharán por sumar tres puntos, a fin de acceder a la etapa provincial de la Copa Perú.

Estudiantes Juliaca y DAC Cerro Colorado, por ahora, comparten la punta del campeonato calcetero, ambos con 10 puntos, en tanto que el siempre favorito Diablos Rojos se ubica tercero, con 8 unidades.

Finalmente, en la ciudad de Ilave (El Collao), se disputará también una jornada más de la liga local, la tercera, con emocionantes cotejos. En este torneo, Sport Munich y CNI Mariateguino comparten la punta, ambos con 6 puntos.

PROGRAMACIÓN:

Sábado 18 de Marzo

En Puno

· Atlético Toro Vs. Ugarte Junior/ 11:00 am

· Real Carolino Vs. Universitario/ 1:00 pm

· Estudiantes Puno Vs. Los Toros/ 3:00 pm

Domingo 19 de Marzo

En Juliaca

· E.M. San Roman - ADEVIL

· Internacional Upa Upa - Alianza Miller

· Jove Andina - UANCV Junior

· Estudiantes Juliaca - Deportivo Enciniano

· Diablos Rojos - DAC Cerro Colorado

En Puno

La Merced Vs. Uros del Titikaka/ 11:00 am

Central Galeno Vs. UANCV Puno/ 1:00 pm

Alfonso Ugarte Vs. Unión Carolina/ 3:00 pm

En Ilave

· Fuerza Aymara - San Sebastián

· Estrella Roja - Real Amistad

· Alianza Ilave - Sport Collao

· Sport Munich - Dep. Magisterio

TABLAS DE POSICIONES:

Primeras Puno

Equipo

PJ PTS

Alfonso Ugarte 6 - 16

Estudiantes Puno 6 - 13

Dep. Universitario 5 - 13

Policial Santa Rosa 6 - 11

Central Galeno 5 - 10

Union Carolina 6 - 9

UANCV Puno 5 - 7

Los Toros 6 - 6

Ugarte Junior 5 - 4

Real Carolino 6 - 4

Uros del Titicaca 6 - 4

La Merced 6 - 4

Atletico Toro 5 - 0

Primeras Juliaca

Equipo PJ PTS

Estudiantes Juliaca 4 - 10

DAC Cerro Colorado 4 - 10

Diablos Rojos 4 - 8

ADEVIL 4 - 6

Alianza Miller 4 - 6

UANCV Junior 4 - 4

Jove Andina 4- 4

Deportivo Enciniano 4- 3

Internacional Upa Upa 4 - 2

E. M. San Roman 4- 1

Primeras Ilave

Equipo PJ PTS

Sport Munich 2 - 6

CNI Mariateguino 2 - 6

Dep Magisterio 2- 4

Real Amistad 1- 3

Fuerza Aymara 2- 3

Sport Collao 1- 3

Alianza Ilave 2- 1

Lider Estrella Roja 2- 0

San Sebastian 2- 0