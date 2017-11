Escribe: Los Andes | Deportes - 09:44h





El fervor con el que se realizan las competencias de atletismo en nuestra región son prueba del crecimiento de esta disciplina entre los puneños. En concordancia con ello, se viene alistando, para diciembre, la marcha atlética en ruta “Cuarta Copa Internacional”.

La avenida Costanera de la ciudad de Puno será el escenario para este evento deportivo que iniciará a las 08:00 horas del próximo 17 de diciembre, teniendo a máximos exponentes de la región en esta disciplina deportiva.

Se tendrán también siete categorías de competición: Categoría mayores que recorren 10k, Sub 20 (10k), Sub 18 (5k - 10k), Sub 16 (3K), Sub 14 (2k), Sub 12 (1K), y por último, la categoría Máster, cuyos participantes recorrerán una distancia de 2k y 3 kilómetros.

Cabe inicar que este evento deportivo tienen como finalidad promover el deporte y descubrir nuevos talentos. La marcha atlética es una de las disciplinas pertenecientes al atletismo, en donde se realiza un movimiento intermedio entre andar y correr.