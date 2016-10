Escribe: Los Andes | Educación - 00:25h

Marisol Hierba Cati, madre del menor de seis años, denunció que el docente habría expulsado a su hijo por no haber pagado una cuota de 50 soles a la APAFA.

Representantes de Auditoría Interna de la UGEL San Román intervinieron a la Institución Educativa Primaria N° 70606 “San Francisco” de Juliaca, debido a que una madre de familia denunció que su hijo de seis años de edad fue expulsado por un docente por el solo hecho de tener una deuda de APAFA.

“El profesor del primero ‘C’ lo expulsó a mi hijo. Le pregunté por qué lo ha retirado, ya que encontré a mi niño fuera de la escuela, y él (el docente) me respondió que fue expulsado y ya no podía entrar; me dijo: ‘Váyase a quejar donde sea’”, denunció entre lágrimas la madre del menor, Marisol Hierba Cati.

Asimismo, sostuvo que este incidente se habría originado debido a una presunta “venganza”, producto de una deuda de 50 soles a la Asociación de Padres de Familia. Así las cosas, informó del hecho a la dirección de la escuela, pero tampoco allí le dieron ninguna explicación ni solución.

Tras el incidente ocurrido en los últimos días, el director de Auditoría Interna de la UGEL San Román, Tony Valdés Jaén, realizó una inspección a la citada institución para recoger las versiones del director y del docente involucrado, Ronald Canaza Esquivel.

El funcionario dijo que se realizarán las investigaciones, debido a que por mandato constitucional ningún escolar puede ser privado del derecho a la educación, por lo que una deuda de APAFA no puede justificar una expulsión, ya que el pago no es obligatorio.

La madre refirió que por el maltrato psicológico, el menor ha perdido el apetito, ya no quiere asistir a la escuela, y que incluso sería víctima de bullying por parte de sus compañeros; por ello, el niño fue enviado al hospital Carlos Monge Medrano para pasar una pericia psicológica.