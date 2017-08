Escribe: Los Andes | Educación - 08:57h

León Trahtemberg

Hace tiempo me da vueltas la pregunta: ¿cuál es la visión de futuro que los peruanos desde su diversidad podrían tener al frente como un imaginario colectivo viable a lograr, considerando nuestros valores, fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades? Nuestros gobernantes, intelectuales, partidos políticos, líderes gremiales, instituciones de la sociedad civil no han logrado formular una visión y mucho menos que los peruanos la tengamos enunciada y asumida, más allá de generalidades que se pueden aplicar a cualquier país como la aspiración de que no haya pobreza, discriminación y seamos solidarios y equitativos o que eventualmente integremos la OECD.

El 28 de julio, El Comercio publicó el suplemento “Así Somos los Peruanos” con encuestas de IPSOS sobre diversas características que nos enorgullecen o identifican como peruanos, y se me ocurrió que podría ser la base para el debate de esta visión de futuro, que paso a compartir con los lectores.

Somos una sociedad orientada a valorar el pasado o la “presentitis” (el cotidiano que opaca cualquier intento de reflexión seria sobre lo trascendente) y a los recursos naturales e históricos (historia, arqueología, Machu Picchu). Necesitamos girar hacia mirar el futuro con un imaginario compartido de éxito como sociedad que aluda a nuestra identidad y metas comunes.

Somos una sociedad fracturada y discriminadora, que tiene el reto de verse a sí misma como diversa.

Somos una sociedad “incívica”, deshonesta y corrupta (en cuya cabeza se ubican cuatro expresidentes acusados de corrupción, fugados y/o presos) que merece un gobierno ético y funcional.

Somos creativos pero transgresores, informales, indisciplinados, por lo que necesitamos crear una sociedad segura para la convivencia armónica que respete el estado de derecho.

Buscando las actividades en las que se pueden integrar nuestros motivos de orgullo y fortalezas habría tres notorias: 1) La gastronomía que integra valores como la identidad, orgullo, diversidad, hospitalidad, reconocimiento internacional, biodiversidad (riquezas naturales); 2) El turismo que integra las fortalezas históricas, arqueológicas, geográficas junto con la hospitalidad y cordialidad; 3) La creatividad, y las riquezas naturales y biodiversidad que pueden potenciarse creativamente promoviendo la investigación, Ciencia, Tecnología y desarrollo de patentes en estos campos. 4) En suma el Perú puede verse y hacerse conocido como el líder verde del planeta y granero de la biodiversidad.