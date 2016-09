Escribe: Los Andes | Nacional - 03:04h





La propuesta del congresista aprista Javier Velásquez Quesquén, que busca realizar eventuales cambios en las normas electorales del Perú, viene generando diversos comentarios entre reconocidos especialistas y políticos del país, quienes debaten si sería adecuado o no para nuestra democracia hacer alguna reforma.

Lo planteado por Velásquez adquiere cierta relevancia porque, hace unos días, la congresista fujimorista Patricia Donayre lo consideró “interesante e importante”, mientras que el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Luis Galarreta, ni lo desmintió ni lo rechazó, alegando más bien que es una “idea” que no está en su agenda.

“El señor Velásquez dio una opinión no conversada con nosotros, por si acaso. No está en nuestra agenda, ni siquiera hay un proyecto para poder dar una opinión. No hemos conversado el tema. Nos hemos enterado por los medios”, expresó Galarreta.

Luego agregó: “Ya veremos qué pasa. Hasta ahorita ese proyecto es solo una idea que habrá que estudiarla en su momento, pero nosotros no la estamos proponiendo”. Con ello, como se puede deducir, hay cierta disposición del fujimorismo de apoyar algún cambio –este, en particular– en las normas electorales del país.

Vale precisar, en este punto, que Javier Velásquez planteó que se hagan cambios en las normas electorales para que un candidato presidencial obtenga la victoria en primera vuelta, en caso logre más del 40% de votos válidos.

Y es que, a juicio del aprista, en las últimas elecciones presidenciales, “en la segunda vuelta hubo algo que no puede volver a pasar. Hubo un voto contra una candidata [Keiko Fujimori], y no un voto de respaldo a la propuesta de un candidato. Eso tiene que cambiar”.

Este planteamiento, sin embargo, implicaría tocar la Constitución, la cual señala (art. 111) que en las elecciones presidenciales “es elegido el candidato que obtiene más de la mitad de los votos” válidos. Es decir, el 50% 1. Asimismo, la norma indica que habrá segunda vuelta si ninguno de los postulantes obtiene esa mayoría absoluta.

CRÍTICAS

El politólogo Fernando Tuesta criticó la idea lanzada por el legislador aprista, al considerar que partió a raíz de un hecho electoral pasado, pensando que se puede repetir el resultado, lo que “es un error”.

“Rebajar a estas alturas va a ser visto como una medida que supuestamente favorezca a alguien. Pero los resultados electorales no se repiten en ningún momento. Si ese ha sido el propósito, lo peor es hacer reglas en función de pensar que el resultado anterior se puede proyectar”, manifestó el también exjefe de la ONPE.

De igual manera, apuntó que el planteamiento no hará que los comicios sean más ni menos democráticos, pues lo democrático es que haya reglas de consenso y estas se respeten en la votación.

A su turno, el especialista en temas electorales, Luis Nunes, sostuvo que lanzar el tema responde a “un globo de ensayo para distraer” la discusión respecto a una reforma electoral integral en vez de tener normativas en retazos.

“Deberíamos entrar en una discusión de fondo que tiene que ver con financiamiento, democracia interna, eliminación del voto preferencial y más temas electorales […] Al ponerlo como tema aislado, pareciera que quisieran aprobar una ley con nombre propio”, manifestó.

Cabe señalar que la segunda vuelta electoral fue establecida en el Perú mediante la Constitución de 1979, y que el sistema responde al modelo francés que se fue incorporando en América Latina -primero en Ecuador- desde la década del 80, luego de gobiernos dictatoriales.

ELECCIONES EN LATINOAMÉRICA

El Perú es uno de los 13 países de América Latina en donde se ha establecido la segunda vuelta electoral o balotaje. Sin embargo, en 4 de ellos -además de la necesidad de alcanzar la mayoría absoluta- se contemplan condiciones específicas para que un candidato presidencial se lleve la victoria en primera vuelta. Se trata de Bolivia, Ecuador, Argentina y Nicaragua.

En Bolivia y Ecuador, aquel candidato presidencial que alcance el 50% 1 de los votos válidos, puede declararse ganador; o aquel que obtenga al menos 40% de los votos válidos y una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales en relación al postulante que le sigue.

En Argentina se aplica casi el mismo método, solo que las cifras varían un poco. En el país gaucho gana el candidato presidencial que obtenga el 45% 1 de los votos válidos, o aquel que obtenga al menos el 40% de los votos válidos y mantenga una diferencia mayor a 10 puntos porcentuales respecto al segundo lugar.

En Nicaragua el sistema es similar, aunque más benevolente. Allí será electo presidente el candidato que obtenga al menos el 40% de los votos válidos, o aquel que logre al menos el 35% de votos válidos y supere al postulante del segundo lugar por una mínima diferencia de 5 puntos porcentuales. En estos cuatro países, hay que añadir, en la segunda vuelta electoral gana el que más votos consigue.

Más directas son las elecciones democráticas, en cambio, en otros países, donde se proclama presidente a aquel que simplemente obtenga la mayoría de los votos válidos. Hablamos de México, Honduras, Panamá, Venezuela y Paraguay, donde basta superar al contrincante para ganar.

En nuestro país, como en Chile, Uruguay, Colombia, Brasil, Guatemala, El Salvador y República Dominicana, se gana con el 50% 1 de los votos válidos; de no conseguirse esa mayoría, se pasa a la segunda vuelta electoral, donde gana el que más votos obtiene. El caso de Costa Rica es idéntico, solo que en primera vuelta basta obtener 40% 1 de los votos para ganar.

EL CASO EEUU

En Estados Unidos la presidencia no la gana quien recibe el mayor respaldo popular, sino quien supera los 270 votos en el Colegio Electoral. Cada estado, es preciso aclarar, cuenta con un cierto número de votos electorales de acuerdo con su población. Al sistema se le conoce, por eso, como "el ganador se lleva todo".

Es decir, si Hillary Clinton gana California por 2 millones de votos, se lleva los 55 votos electorales de ese estado. ¿Y si gana por uno? También se lleva los 55. Pero Clinton no hará campaña en bastiones demócratas como California o Nueva York porque sabe que ganará.

Tampoco dilapidará tiempo y dinero visitando Wyoming, porque es territorio republicano y allí perderá. La misma lógica funciona para su contrincante. Por eso la lucha está en los swing states o estados indecisos como Ohio, Florida, Virginia y Colorado. Allí se destinan los millones de dólares de propaganda política.

De hecho, en los últimos trece comicios quien se impuso en Ohio ganó la presidencia. Con 18 votos electorales, la clave en ese estado estará en los afroamericanos, que representan el 15% de los votos y casi siempre eligen en bloque. En el 2012, el 96% respaldó a Barack Obama y todo parece indicar que la tendencia se mantendrá con Hillary Clinton.

Pero de todos los estados indecisos, Florida es el que más votos electorales otorga: 29. Y también es el estado más diverso. El 19% de la población tiene más de 65 años, los latinos son el 24%, los afroamericanos el 16,8% y la comunidad judía también es grande.

Históricamente, los cubanos del sur han apoyado a los republicanos, pero ya no son determinantes. Las miradas apuntan ahora al voto puertorriqueño, que es el grupo que más crece y se inclina al lado demócrata. Así las cosas, es evidente que habrá una verdadera lucha electoral en los pocos meses que quedan para el día de las elecciones.