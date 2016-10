Escribe: Los Andes | Nacional - 00:52h



elinformador.com

El dirigente opositor venezolano Henrique Capriles aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro no puede suspender los procesos electorales, esto luego de que el jefe de Estado venezolano señalara que la prioridad de su país no son las elecciones sino la recuperación de la economía.

"No es Maduro el que decide si en Venezuela hay elecciones o no hay elecciones, no son las señoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) a pesar de que son ellas las que han puesto el calendario (...), es el derecho constitucional", dijo Capriles.

De acuerdo a la afirmación de Maduro, la celebración de unas elecciones significaría "cumplir" con "los caprichos de cinco grupos que se odian entre sí" y con los del presidente del Parlamento, el opositor Henry Ramos Allup, y no con las necesidades del país.

En ese sentido, el dos veces candidato presidencial reiteró que los venezolanos deben luchar y exigir que se respeten los derechos establecidos en la Constitución, debido a que, aseguró, están "luchando contra un Gobierno que no es democrático".