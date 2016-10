Escribe: Los Andes | Nacional - 10:08h

Diversas reacciones ha suscitado la creación de una oficina para la primera dama Nancy Lange, especialmente porque el presidente Pedro Pablo Kuczynski, en junio pasado, dijo que ello no ocurriría. La primera en criticar el asunto fue, curiosamente, la exprimera dama Nadine Heredia, quien dijo que no recibió “ni un sol” en el gobierno de su esposo, Ollanta Humala.





Pedro Pablo Kuczynski, luego de ganar las elecciones presidenciales en la segunda vuelta electoral del pasado 05 de junio, dijo que su esposa, la actual primera dama, Nancy Lange, no tentría una oficina personal para realizar sus actividades. No obstante, a casi cien días de haber asumido el cargo, contradijo su palabra.

En efecto, la semana pasada, por intermedio del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, informó al país que con el fin de “ordenar y transparentar” el rol de la cónyuge del jefe de Estado, se creó la Oficina de Apoyo al Cónyuge del Presidente de la República, esto como parte de los cambios al Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial.

Esta oficina, de acuerdo a Zavala, apoyará la participación de Lange en actos protocolares y oficiales de PPK, atenderá sus comunicaciones y promoverá el apoyo a causas sociales; asimismo, “no debería estar integrada por más de cinco personas y se estima que tendrá un presupuesto de alrededor de 600 mil soles anuales”. Es decir, que en cinco años demandaría 3 millones de soles.

Todo esto, es evidente, con el propósito también de evitar que la actual primera dama de la Nación sea criticada o caiga en los excesos en que incurrió la esposa del expresidente Ollanta Humala, Nadine Heredia, quien hoy tiene varias denuncias fiscales, entre las que destaca una por un presunto lavado de activos.

NANCY LANGE

Nacida en Rock Springs, Wisconsin, Estados Unidos, la primera dama Nancy Lange tiene 62 años de edad y es la segunda esposa de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), con quien tiene una hija de 17 años de edad, Suzanne Lange Kuczynski, la cual se graduó en EE.UU. en plena campaña electoral.

Lange hizo su primera aparición pública en nuestro país en el 2011, en plena campaña electoral (aquella vez PPK no pasó a la segunda vuelta electoral). En ese momento aseguró que ella hacía una campaña silenciosa, que la llevó a recorrer distintos lugares de nuestro país.

En tanto, durante las últimas elecciones su rol fue más activo. Se la pudo ver acompañando a PPK en múltiples eventos proselitistas, lo que se replicaba –a través de fotos– en el fanpage de Facebook “Chambeando por el Perú”, que apoyaba la candidatura del actual presidente de la República.

Tal fue su apoyo, que PPK le dedicó un emotivo mensaje tras su triunfo en las elecciones presidenciales: “Y gracias también a ti, querida Nancy, por acompañarme con tu fuerza, inteligencia y cariño”.

Lange, es preciso mencionar, se graduó como politóloga, y tiene una maestría en negocios internacionales, por lo que anteriormente se dedicaba a temas sociales, colaborando con programas que promueven la lectura en Manchay, en Pachacámac.

Antes de que PPK asumiera funciones, a mediados de junio pasado, Lange dijo que pondría énfasis en los sectores de Educación y Salud, y que trabajaría contra el maltrato familiar, agregando que probablemente no tendría un rol protagónico. Enfatizó, además, que su mayor deseo era ayudar a los niños del país.

“No soy peruana y no tengo un rol dentro del partido. Vamos hablar sobre el futuro y quiero ayudar a los niños y en otras áreas (...)”, dijo aquella vez, luego de haber participado en el almuerzo que compartieron PPK y Ollanta Humala, donde también estuvo Nadine Heredia. A esta, Lange la calificó de simpática y dijo que le caía bien.

NADINE HEREDIA

Casi desde el inicio del gobierno de Ollanta Humala, Nadine Heredia estuvo en el ojo de la tormenta. Algo que, con el pasar de los años, redundó en varias denuncias en su contra. Una de las principales fue, sin duda alguna, el financiamiento de las campañas electorales de su esposo, Ollanta Humala (2006 y 2011).

Asimismo, fue denunciada por el abogado Carlos Huerta Escate por el delito de usurpación de funciones y de autoridad. Algo que salió a la luz en las semanas previas, ya en la gestión de PPK. Según la denuncia, Heredia le pidió favores tanto a ministros como funcionarios para beneficiar a la empresaria (y en aquel entonces también su amiga personal) María Elena Llanos.

Pero el caso más mediático en que está involucrada, definitivamente, es el de sus “agendas”, que fueron reconocidas como suyas en las investigaciones posteriores a la denuncia. Heredia fue acusada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

Como consecuencia de ello, el Ministerio Público determinó impedir la salida del país tanto de Heredia como su madre, su hermano, y sus amigas (Rocío Calderón y Cristina Velita) por supuesto "peligro de fuga".

Otras denuncias que afrontó la actual presidenta del Partido Nacionalista se refieren a delitos de corrupción de funcionarios públicos y tráfico de influencias (caso Fonafe); colusión, tráfico de influencias y asociación ilícita (caso Antalsis); contrabando; coacción y falsedad genérica (caso Ica); e incluso presunto homicidio (caso Fasabi).

Sin embargo, la falta de contundencia de las pruebas y la regularización de una de estas faltas (en el caso de la denuncia por contrabando), terminaron por enterrar las denuncias.

LANGE Y HEREDIA

La relación de ambas, que acaso comenzó cuando compartieron el almuerzo referido líneas arriba, parece haber terminado con un tuit de Heredia, quien descalificó la creación de la oficina para Lange. “Para transparentar dicen... jamás en el gobierno anterior se tocó un sol para asistir exclusivamente a la Primera Dama”, tuiteó la esposa de Humala.

ANÁLISIS

Percy Medina, jefe en el Perú de Idea Internacional, recordó que la cónyuge del mandatario no es funcionaria pública y no tiene funciones específicas. En esa línea, consideró que su accionar debería limitarse “al mínimo”, aunque reconoció que la iniciativa permitirá transparentar el accionar de Lange.

“En la práctica ocurre que las cónyuges realizan labores entre sociales y de representación. Entonces, entre transparentar y no transparentar ese rol, obviamente es preferible transparentarlo. Pero creo que habría que buscar limitar al mínimo ese papel, porque los electores no han elegido al cónyuge para nada”, indicó.

En tanto, respecto a la promoción de causas sociales que recae sobre la citada oficina, advirtió que ello podría entrar en el campo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) o el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. “Lo que no se puede permitir es que esto se convierta en una oportunidad de proselitismo político o de uso de recursos del Estado de acciones que no le corresponden a la presidencia y menos a una persona no elegida”, sentenció.

Por su parte, el analista político Luis Benavente, coincidió con Medina en que la creación de la oficina es una muestra de transparencia, por lo que calificó de conveniente la medida y de razonable el presupuesto indicado.

Asimismo, sostuvo que con la creación de la oficina quedará más claro a qué pliego presupuestal corresponderán los gastos de la cónyuge del presidente, pues “era un secreto a voces que Nadine Heredia tenía un despacho en Palacio de Gobierno y había gente que trabajaba para ella. Pero esa gente habría estado en otros pliegos presupuestales, como la PCM”.

A su turno, congresistas de Fuerza Popular y Peruanos Por el Kambio no cuestionaron la creación de la oficina para la cónyuge del presidente. La crítica vino más bien desde parlamentarios del Apra y Acción Popular. Mauricio Mulder y Yonhy Lescano, por ejemplo, coincidieron en señalar que la medida es innecesaria y significa la creación de más burocracia.

PPK

Quien también salió a responder las críticas sobre el asunto fue el propio mandatario Pedro Pablo Kuzcynski. “¿Por qué están suponiendo que (Nancy Lange) va a tomar dinero de manera irregular de los cajones del estado? Ese no es su estilo, ella me acompañó a China y tuvimos que ver cómo se pagaba el viaje, porque no había forma de hacerlo”, sostuvo.

En ese sentido, descartó que su esposa vaya a utilizar el dinero del Estado de forma irregular y enfatizó que esa oficina servirá para ayudar a la primera dama a organizar las cartas que le envían cientos de personas.

“Para eso necesita un pequeño apoyo de una secretaria, una asistente. Ella no recibe un sueldo ni nada de eso. Se trata de darle transparencia a un actividad que es absolutamente normal”, puntualizó.