“Si la experiencia histórica en los países de América, entre los siglos XVI al XX, supone invasiones, exterminios, levantamientos, hasta llegar a la compleja constitución de sus naciones, también refleja una constante durante la Colonia y la moderna República. Es la supervivencia de esta identidad lo que nos permite hablar de naciones, un criterio fundado en el patrimonio cultural que actualmente reconocemos como propio. (…) En las páginas de Bandelier o Filiberto de Oliveira lo aymara y quechua no es ‘mitología’ o ‘estética’, es el medio para reconocer un ser común desde su experiencia boliviana o argentina; ante la obra de Tello o Imbelloni el patrimonio de los pueblos es la ciencia de toda una civilización y esa es la razón por la que sus obras nos abren las puertas para comprender lo araucano, lo mexicano y hasta el patrimonio tradicional de los pueblos de oriente y del viejo mundo”. Valdizán, Hermilio: La Alienación Mental (2015).

Esa historia cultural sigue incólume pese al paso del tiempo y aunque nunca la preservación de lo natural, de la historia, usos y tradiciones fue el criterio de los “conquistadores”, para ellos la principal meta fue la erradicación de las tradiciones e implantar un nuevo sistema filosófico, pero nuestras raíces son más profundas y ello nos mantiene como herederos de la cosmovisión andina.

A ciencia cierta no tenemos documento fundacional de creación española; así lo revela al menos la investigación inmarcesible de ilustres puneños que trataron de develar la real historia de Puno. Desde la creciente codicia de la explotación minera en la zona de San Luis de Alba, las cruentas guerrillas y sabotajes entre propios hispanos y la llegada de un representante real para sofocar las reyertas de los mineros hasta nuestros días. La verdad fundacional de Puno queda con un halo de incertidumbre sinuoso. “Don José Salcedo, soldado desertor del ejército español, había de ser el héroe de una de las más fantásticas riquezas que la imaginación puede crear. En una de las correrías en busca de minas, trabó amistad con una joven india, que vivía crecía a sus padres en las faldas del cerro de Cancharani. Enamoróse la india de Salcedo, español audaz y aventurero. Vivió con ella algún tiempo. Un día, candado de la ineficacia de sus afanes, adolorido de sus mas grandes ambiciones de riqueza, proyectó abandonar aquel lugar que tan adverso había sido a sus propósitos. (…) La leyenda se interrumpe aquí, para decirnos que años más tarde la fortuna de Salcedo era digna de un cuento oriental de fabulosas riquezas, de prodigalidades sin fin, de caballerescas ofrendas, (…)” Encinas, José Antonio: Historia de Puno.

El principal medio para reconocer a Puno como ciudad pujante y señorial, es la cercanía que esta ciudad tiene con la bahía del Lago Titicaca, ese espejo de agua que obnubila la vista a los visitantes nacionales e internacionales, el aire que se respira es inusual, solo los nacidos en esta región podemos sentir esos cambios cuando “conquistamos” a otras regiones y hacemos productivas las tierras ajenas, pero en nuestra tierra ahora mismo vivimos un giro alarmante del cambio climático, esos efectos ya no son predictivos por las denotaciones y connotaciones propios de la naturaleza (el pato pone huevos en totorales altos, florecimiento del sancayo, siendo contrario la floración del Chiji, etc.) y es que el calentamiento global fue arreciando desde el año 1989, las constantes insolaciones y disminución de las precipitaciones pluviales hace que nuestros coterráneos tengan una pérdida de producción agraria que asciende al 60% y es ahora cuando nuestros ojos se trasladan al agua del Titicaca que siempre nos protegió, de las bajas temperaturas y hoy puede ser la oportunidad de lograr su “descontaminación”, las generaciones contemporáneas debemos tener la conciencia ambientalista al tope, porque cualquier desajuste medioambiental nos arrinconaría a la desolación casi desértica.

Puno es señorial, altivo, pujante y modernista, por eso la arquitectura con características “criollas”. “(…) Puno, capital del departamento, fue una villa rica por su comercio y célebre por sus minas de oro. Hoy su esplendor está declinando. Algunas tropas de alpacas, de vicuñas y de llamas hacen el comercio. Yo he visto que acá, bajo la apariencia de prodigalidad, la tierra se muestra parsimoniosa con sus habitantes”. D`Orbigny, Alcides: Viaje a las Dos Américas.

Esto nos hace recordar que esta tierra generosa nunca fue un aposento Inca y solo fue una zona de arrieros, donde estos trashumantes comerciantes pasaban la noche luego de mucho caminar, por ello es que en la Ciudad Lacustre la modernidad de la infraestructura domiciliaria debería ser elemental y no anquilosarnos en construcciones que irritan a la vista humana. El crecimiento urbano desorganizado y a la deriva no hace más que perjudicar el panorama de nuestra ciudad con el enigmático Titicaca. Si queremos mantenernos en las calles estrechas y casas de adobe, entonces desde la entidad municipal debería partir una reorganización de los diferentes sectores de la Ciudad de Plata, hoy sucumbimos ante el estropicio auditivo de las unidades vehiculares de todo rango, parecemos vivir más furiosos de vivir y esa no es el origen primigenio de esta ciudad, porque fuimos otrora una pascana, un lugar de descanso obligado.

En la principal plaza de la ciudad de Puno, reluce con imagen propia la majestuosa catedral, “es uno de los pocos templos que conservan el nombre del constructor de la portada, el alarife peruano Simón De Asto, 1757. Su edificación fue iniciada con los auspicios pecuniarios de Don Miguel Jacinto San Román y Ceballos, uno de los llamados XII apóstoles, rico minero de la región, fue concluida con la ayuda económica de doña María Ayala y de Don Miguel Antonio San Román. (…) ”. Han pasado los años y este monumento lítico requiere de una urgente intervención técnica para su mantenimiento, pero al parecer existen problemas serio entre los administradores de este legado religioso y los personajes de detentan el poder, los cimientos están en franco proceso de deterioro y las terminaciones de los graderías simplemente tienen que ser cambiados, no podemos seguir con una señalización donde el año pasado un vehículo particular perteneciente a una subsidiaria de una empresa cervecera; esos aspectos dan una pésima imagen a la ciudad y por ende el turismo tratará de evitar visitar esta mole de piedra, es hora de que los responsables de su administración y las entidades públicas pertinentes dialoguen en el mismo idioma e intervengan para solucionar la descomposición de las piedras porque la exfoliación es latente.

La ciudad de Puno, entonces, debe sacudirse de la modorra en la que vive; otras localidades vecinas tienen un crecimiento ordenado, se desperezaron las autoridades emprendiendo obras que realmente tengan un valor agregado a esos pueblos, mientras que nuestra ciudad de Puno parece abandonado y sus habitantes no se interesan por visionar a una ciudad lacustre moderna y segura, tenemos un legado histórico y un potencial que explotar, irradiando de Puno podemos delinear varios circuitos turísticos descongestionando la única que existe (Puno, puerto lacustre e islas, retorno y una corta visita las Chullpas de Sillustani) para que otras poblaciones sean beneficiarias de la industria sin chimeneas, tenemos muy cerca a varias comunidades étnicas nativas y originarias como los Ichus, quienes fueron mitimaes en la época incaica, los usos y costumbres de este pueblo es singular y que no es visibilizado por las entidades públicas ni privadas para que allí se conforme una red de pobladores que atiendan al turista que quiere convivir con los andinos, lo que sería de gran experiencia para la revaloración de la ancestralidad, ahora que vivimos en la época retro de la cultura.