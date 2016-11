Escribe: Los Andes | Nacional - 08:01h

Nacido en 1949 en el distrito de Arapa (Azángaro), don Prudencio estudió en la Universidad Nacional del Altiplano, donde se formó como ingeniero economista, contador y profesional en educación, en la especialidad de ciencias sociales. Ha publicado los libros: “La regionalización del Perú”, “Región José Carlos Mariátegui”, “Historia de la provincia de Puno” y la “Festividad Virgen de la Candelaria”. Nosotros lo encontramos, como siempre, en su puesto de periódicos, donde está hace 50 años.





¿Qué hechos han marcado la historia de nuestra región?

Desde la década del 60, podemos hacer un resumen: teníamos movimientos y movilizaciones. Han pasado 50 años y se ha logrado San Gabán, incluso llegó el periodista Alejandro Guerrero y eso causó bastante impacto, y por eso (Alberto) Fujimori ejecutó la hidroeléctrica. Otro hecho importante fue la clasificación del Ugarte en el año 76, incluso Alianza Lima no quería a jugar en Puno; otro hecho fue la movilización del 27 de junio de 1972, cuando llegó la esposa de Velasco Alvarado, hubo muertos, unos tres a cuatro muertos, día en el que abrieron las puertas del estadio, donde metieron gran cantidad de heridos y muertos, y no se sabe qué pasó. Otra lucha fue por la carretera transoceánica (...) Puno es la tierra donde se descubre la papa, que ha salvado de la hambruna a Europa después de la guerra mundial. Nosotros tenemos recursos naturales para ser una nación, yo he declarado a Puno como una República Federal Autónoma del Altiplano.

¿Cuál es el argumento que tiene para esto último?

Mira, nosotros somos marginados, somos tratados como la última rueda del coche, incluso como patio trasero; eso nos da cólera, nos tratan de manera muy indiferente, me recuerda el planteamiento del expresidente Hernán Fuentes, él quería declararnos como región federal, incluso quería anexarse a Bolivia; yo planteo que nos debemos desligar del Perú y crear una República Federal Autónoma, y mantengo mi planteamiento.

¿Cuáles son las bases de su propuesta?

Estoy trabajando una producción por el bicentenario nacional; claro, tenemos recursos suficientes, las empresas vienen y se llevan el 99% de las ganancias y no nos dejan nada, nosotros podemos crear nuestro propio dinero, que sería el Manco Cápac de Oro, tener nuestro pasaporte propio... Hay países en el mundo más chiquitos que Puno.

Algunos analistas podrían decir que su propuesta es imposible de ejecutarse ¿Qué les respondería?

Qué podemos hacer... Si a un hijo no le das importancia, de repente es mejor que se vaya; me dirán loco, pero las ideas serán plasmadas, y pasarán unos 50 años y recordarán que Prudencio planteó eso. Me acuerdo que una vez en la radio José Alberoni, este dijo que era una utopía, y cuando me lo encontré en la calle le dije que no tenía conocimiento de la historia, y que no tenía la autoridad moral.

¿Cuál es su evaluación de la actual realidad política de nuestra región?

La política que aplican a nuestra región es decepcionante, no hay apoyo; para mí, por ejemplo, ha sido un fracaso la regionalización, pues seguimos dependiendo del Ministerio de Economía y Finanzas, nos manejan económicamente. Queremos la independización, es lo que queremos, nuestras autoridades también se quedaron dormidas, ahora por ejemplo nos están invadiendo las otras regiones, tenemos que poner un “párale”, Puno no puede ser cercenado.

Haciendo una evaluación, ¿cómo evalúa la gestión del expresidente David Jiménez?

Ha tenido buenas intenciones, parece que le faltó tiempo; sí hizo, tampoco podemos ser mezquinos, ha trabajado por la parte norte...

¿Qué opinión le merece la gestión de Hernán Fuentes Guzmán?

La gestión de Hernán fuentes se pasó así nomás, hablando y hablando del federalismo; se pasó el tiempo y no ha trabajado con una planificación, hay que planificar a mediano y largo plazo, eso se llama planificación para el desarrollo.

¿Y cómo evalúa la gestión de Mauricio Rodríguez?

Yo creo que trabajó, ejecutó algunas carreteras, escuelas y jardines, también hay que reconocerlo, pese a algunas denuncias.

¿Y la gestión del actual gobernador regional, Juan Luque?

Se ha perdido, no tiene la capacidad de gestionar, parece que hay problemas domésticos con los gerentes, consejeros; lo hemos elegido para que trabaje, para que haga carreteras, escuelas, implementación de hospitales; se tiene que avanzar a todo nivel, nos hemos equivocado una y otra vez.

¿Quién cree que puede ganar las próximas elecciones regionales?

Eso no puedo atreverme a decirlo, pues no los conozco, salvo a Aduviri, quien es un líder y ha sabido luchar y defender la tierra de la explotación minera por parte de las empresas extranjeras que querían apropiarse de los recursos de la región. Él se ha movilizado con el pueblo, creo que es un líder que podría servir a la región Puno.

¿ A qué político resalta y considera que ha hecho un buen trabajo?

Yo diría, por ejemplo, Roger Cáceres, pues ha hecho mucho por Juliaca. Si Juliaca ha crecido como está, es porque él ha sabido gritar por Juliaca; otro de los históricos es Enrique Torres Belón, quien hizo el estadio monumental, un gran puneño, un gran lampeño.