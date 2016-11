Escribe: Los Andes | Nacional - 11:27h

El partido, que se jugará hoy a las 20:30 horas, será determinante para nuestra selección, pues decidirá si seguimos en carrera para conseguir un cupo al mundial de Rusia 2018.





La Selección Peruana tiene una difícil tarea ante el combinado brasileño, pero llega con el ánimo al tope luego de superar a Paraguay en Asunción. El equipo del “Tigre” Ricardo Gareca llega dispuesto a superar a los brasileños, con respaldo de la hinchada peruana que asistirá al Estadio Nacional de Lima.

BRASIL

De su parte, el técnico de la selección brasileña, Tite, manifestó que nuestro equipo se encuentra en un gran momento, destacando la calidad de los jugadores peruanos, pero añadió que su escuadra llegó a Lima a asegurar la clasificación al Mundial Rusia 2018.

"Quiero dejar claro la calidad de Perú, de sus jugadores. Los peruanos luchan por clasificar y nosotros estamos en busca de la clasificación. Mañana (hoy) tiene que verse una marca: jugar bien", dijo Tite en conferencia de prensa.

Sobre Perú manifestó: "Debemos tener cuidado de todos los jugadores, entre ellos Cueva y Guerrero. Es un gran momento de Perú y eso genera resultado, desempeño, confianza y que el nivel de juego sea aún más alto".

"Con Gareca tenemos una idea parecida de fútbol: equilibrio, potenciar al equipo para que sea creativo en ataque y no quedar expuestos. Por eso pienso que será un gran partido, pero más determinantes son los jugadores", señaló.

PROGRAMACIÓN:

Bolivia vs. Paraguay 3 p.m.

Ecuador vs. Venezuela 4 p.m.

Chile vs. Uruguay 6:30 p.m.

Argentina vs. Colombia 6:30 p.m.

Perú vs. Brasil 9:15 p.m.