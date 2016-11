Escribe: Los Andes | Nacional - 00:16h

Con más de 50 años en el mundo periodístico, el profesor Jaime Soto Vélez es hoy una persona con vasto conocimiento de la realidad regional. Tras haber sido corresponsal de diversos medios nacionales, hoy se dedica al periodismo cultural y dirige con peculiar éxito el Centro Educativo “Fe y Libertad”, en Juliaca, su ciudad natal. “El Chaval”, como cariñosamente se le conoce, nos dice a continuación cómo ve a la región Puno.

¿Cuál es el hecho histórico más importante que le tocó vivir?

Lo más importante para mí fue ver el desarrollo de Juliaca, ver cómo este humilde pueblo se vuelve una metrópoli comercial. Luego están, claro, los hechos luctuosos del 04 noviembre de 1965, los paquetazos de Alan García, de Alberto Fujimori, que nos hicieron sentir que no se gobernó con calidad estadista y que, más bien, se careció de colaboradores. La región Puno, particularmente, creo que poco o nada ha hecho con los representantes que tuvo.

¿A quién considera el mejor político de la región, históricamente?

No hemos tenido a alguien que haya trabajado de manera descentralizada por la región. No te puedo mencionar a nadie, porque todo el mundo ha trabajado para su lugar de origen. Aunque, bueno, debo reconocer que los hermanos Cáceres han tenido su época de apogeo. Han entregado alma, vida y corazón por todo el departamento; es por eso que en Juliaca poco se acuerdan de ellos.

Luis Cáceres, particularmente, a pesar de sus aciertos y desaciertos, ha sido uno de los mejores alcaldes y políticos que ha dado la región. Por algo ha sido también alcalde de Arequipa.

¿Y el mejor político actual?

Yonhy Lescano, podría ser. Pero sus obras son generales, no son específicas para la región. Una prueba de ello es que, a pesar de tener ya varios periodos en el Congreso, nuestro lago sigue abandonado.

Al revés, ¿A quién considera usted la peor autoridad que hemos tenido?

David Jiménez Sardón, porque no supo invertir los presupuestos del Gobierno Regional, especialmente en una época en donde hubo emergencias sociales y demás problemas urgentes de solucionar. Yo creo que fue uno de los peores. No contribuyó al desarrollo regional.

¿Y a nivel de la provincia de San Román, a quién considera el peor?

Hay muchos… Porque hasta ahora no se hace nada por el drenaje, por el servicio de agua potable, por un comercio y un transporte ordenado, etc. No puedo mencionar a ninguno, por eso. Mejor lo dejamos así, el pueblo ya sabrá calificar quiénes han sido los peores. Lo que sí puedo decir es que todos los alcaldes están de regular para abajo, y que el único que ha hecho algo bueno es, de alguna manera, Luis Cáceres.

¿Cómo ve, en todo caso, el panorama político en la región Puno?

Tratándose de candidatos, que todos prometen pero nunca hacen nada. Y en lo que respecta a las autoridades, que no le dan la debida importancia al turismo, que es una fuente de trabajo y nos abriría las puertas al mundo. Debemos seguir el ejemplo de Cusco, donde todo lo ven turismo.

Lo que pasa es que no tenemos conciencia de voto. Generalmente nos dejamos convencer por la elocuencia de los candidatos, por las promesas que nos hacen, para luego arrepentirnos.

¿Qué le parece la gestión del gobernador regional Juan Luque?

Parecía una buena autoridad en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV), por el trabajo que hizo. Como autoridad estatal está flaqueando, me parece que porque no tiene colaboradores con experiencia o con amor a la región. Además de ello, la militancia lo tiene presionado.

¿Y cómo considera la gestión del profesor Oswaldo Marín, en San Román?

Le falta también colaboradores capacitados, con experiencia. Me parece que su gestión es regular, de regular para arriba.

¿Y el presidente Pedro Pablo Kuczynski, cree que va a cumplir con las promesas que le hizo a la región?

No, no creo.

¿Considera usted que Puno es decisivo en los comicios presidenciales?

Todos son unos malagradecidos con nuestra región, porque efectivamente nosotros somos quienes determinamos, al menos las últimas veces, quién será el presidente. Ocurrió con Ollanta (Humala) y ahora con Pedro Pablo Kuczynski. Pero estos no le dan la debida importancia a nuestra región, en parte porque nos falta también una buena representación parlamentaria. Creo que los parlamentarios no echan su grito al cielo. A mi juicio, y según he podido notar en algunas provincias de la región, quienes pueden hacer algo son Lucio Ávila y Alberto Quintanilla. Los demás, de momento, no se dejan sentir.