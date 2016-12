Escribe: Los Andes | Nacional - 16:57h





Escuela Profesional: Ciencias Contables

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 70210973 CANAZA MAMANI ANABEL MARISOL 3210.250

2 76935957 CHURA TITO MARTHA SOLEDAD 3205.000

3 75395913 MACHACA CONDORI OMAR 3081.000

4 75229874 ESCARCENA ALEJO SHEYLA YOMARA 3056.250

5 70664123 PAUCAR NUÑEZ RONALD DAVID 3000.750

6 75567672 ARRATIA CENTENO LOURDES AYDEE 2968.750

7 71720733 VILCA PACHECO DINA LIZBETH 2951.250

8 71500957 ALZAMORA APAZA JULIO CESAR 2951.250

9 71121765 COILA BELIZARIO SAMUEL DAVID 2942.500

10 70155818 LIPE MORALES CLINTON 2922.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Trabajo Social

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 76636882 REYNOSO REYNOSO VALERIE XIOMARA 2671.500

2 73234852 VILCA DE LA CRUZ BRIGUID DEISY 2655.938

3 71724441 LIMA CECENARDO SANTIAGO REYNALDO 2646.875

4 70205052 AGUILAR ARAPA MARIBEL NARCIZA 2631.250

5 71083470 FLORES FLORES MARISOL ELBIA 2627.500

6 74868784 GUTIERREZ CUTIPA LIDIA BETZABETH 2610.000

7 74598848 ALI CONDEMAYTA ERIKA 2591.000

8 72572567 MACHACA VILCAZAN LEYDY DYANA 2577.188

9 70289226 GARCIA CCASA HERNAN EDUARDO 2575.000

10 74325985 INCACARI MAMANI EDDY EDWIN 2573.368

Escuela Profesional: Sociología

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 70282000 QUISPE CASTRO REYNA FLAVIA 3021.250

2 76660111 FLORES SANCHEZ PEDRO 2643.500

3 48122156 ARISACA QUISPE EVER 2552.500

4 70274241 APAZA LOAYZA ALEXIS NIMER 2480.000

5 76428115 VELIZ NINA DENNIS 2478.750

6 76909578 MAQUERA MAQUERA ROSA LILIA 2440.250

7 73361687 CORTEZ CHAHUARA LIZBETH MORELIA 2416.000

8 78014514 QUISPE CACERES LUIS FERNADO 2407.250

9 71502087 CHOQUE TORRES EDGAR SATURNINO 2405.250

10 70156993 POMA RAMOS FERNANDO JOSE 2391.250

Escuela Profesional: Educación Primaria

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 70166699 CCASA LOPEZ WILBER ROLANDO 2897.231

2 77154520 MAQUERA URURI CARLOS ROBERTO 2833.500

3 74447035 GARCIA MITA ERIK JUNIOR 2815.688

4 74702378 YUJRA POMA LETICIA 2746.250

5 76650998 TITO HANCCO TANIA YULISA 2711.563

6 72327493 QUISPE TICONA RONALDO 2658.750

7 70284397 MAMANI MAMANI ESTEFANY YENNY 2641.250

8 71920393 ARIZANCA BARRANTES RUTH NOEMI 2546.875

9 74088896 CUTISACA CONDORI EDITH 2538.125

10 61581046 QUISPE TRUJILLO NORKA FIORELA 2511.346

Escuela Profesional: Educación Inicial

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 70176052 CHAMBI CORI MARIELA HILARIA 3052.500

2 73525265 CORNEJO PEREZ KATERYNE MICAELA 2895.000

3 73820869 QUISPE PHOCCO LUZ DELIA 2826.875

4 71998213 QUISPE ROQUE RULA CARINA 2826.250

5 75573888 URUCHI OSCO BLANCA YESICA 2728.750

6 77503777 MANZANO TINTA NATALY 2714.375

7 75342050 COILA OCORURO DINA LUISA 2707.750

8 73766725 TITO RAMOS DAMARIS TIKSI 2633.438

9 70284394 PILCO ZAPANA REYNA MARIELENA 2631.000

10 71024931 GILT HALLASI LUZ DIANA 2606.250

Escuela Profesional: Educación Fisica

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 73524835 CHURA CARBAJAL MANOLO 2903.750

2 70201021 CAHUANA ANCCOTA SAUL ENRIQUE 2626.500

3 73429210 MAMANI MAMANI ROYER DIONNY 2566.750

4 73770175 VALERIANO ARIAS JHONATAN SANTIAGO 2501.250

5 74302283 HANCCO GUTIERREZ MICHAEL 2432.375

6 70244390 APAZA CHIPANA LUIS ALFREDO 2405.000

7 70283802 MAMANI SANOMAMANI LUIS ALBERTO 2307.500

8 75403749 CENTENO MAMANI ALEX WILSON 2203.000

9 73860325 PAREDES QUISPE BRAYAN ANTONY 2152.250

10 73310472 QUISPE QUISPE EDISON 2069.250

Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencia, Tecnología y Ambiente

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 74389932 TICONA CONDORI JUANA CELENIA 2648.563

2 70547442 CHAMBI COILA YENY ROGELIA 2483.750

Escuela Profesional: Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 70215382 CHOQUE COYLA NAILEA ZENAYDA 3183.750

2 70208471 LLAVILLA QUEA MOISES MARTIN 2947.500

3 70406729 SUAÑA CALSIN FANY 2845.000

4 75239338 MESTAS ROQUE NOEMI 2790.000

5 75573889 RODRIGUEZ CHALCO YANETH 2753.125

6 71586348 HUANCA CHAHUARA LOURDES LETICIA 2658.750

7 70058199 JAHUIRA ALCCA JOEL 2629.813

8 73640821 RAMIREZ PACHARI KARLITA LISBETH 2622.250

9 72178835 APAZA MAMANI MALU EDALIN 2596.000

10 73104638 RAMOS QUISPE DENNIS 2563.558

Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencias Sociales

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 70300251 SURCO QUIROZ WILLIAM 2754.737

2 70946435 CCALLO PUMA SANDRA ROSMERY 2699.000

3 76666270 TICONA VILCA KATY ELIZABETH 2578.250

4 73608196 CANAZA CHURA LUZ IRENIA 2551.688

5 74702254 CONDORI MAMANI MARCIAL 2425.000

6 75378740 TURPO VASQUEZ ROSARIO 2252.434

7 74242196 SONCCO VARGAS JEAN CRISTIAN 2089.250

8 75846920 CHOQUEHUANCA PERCCA FIEORELA 2047.500

Escuela Profesional: Educ. Sec.: Matemática, Física, Comp. e In

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 73312619 CACERES YUCRA YOSEPT 2644.750

2 75421547 HANCO AROSQUIPA MILAGROS JUDITH 2280.063

3 76452187 GALLEGOS MAMANI CHRISTIAN RODRIGO 2164.000

Escuela Profesional: Antropología

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 72088913 YARESI QUISPE VICTOR HUGO 2706.563

2 74780736 VIDAL MARON MARTHA ROSALIA 2661.000

3 70842746 SERPA CHATA JUNIOR SANTIAGO 2645.000

4 72426646 ILLACUTIPA ILLAUTIPA EVA ESTRELLA 2643.692

5 71824357 TURPO QUISPE ALVARO JOSE 2556.938

6 73653194 MAMANI SOSA KELVIS EUDEL 2460.375

7 71634617 MELO PILCO HENRY 2454.250

8 70446043 NEIRA CALIZAYA JESSICA 2426.875

9 77346048 VILCA ARAPA SOFIA 2419.063

10 70367265 MAMANI MAMANI JUAN JOSE 2414.500

Escuela Profesional: Derecho

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 73893113 NINA CANAZA IRLYES RUBENSON 3143.750

2 70415899 BORDA HERRERA KARINA LISSET 3117.500

3 70025674 MAMANI MAMANI WILMER 3082.500

4 70310889 MACHACA AVILES GERMAN RUBEN 3073.750

5 70184112 BELIZARIO CAPACOILA FELIX SAUL 3003.750

6 76946246 TICONA YUCRA JUAN VICTOR 2984.750

7 47382978 FLORES MEDINA XUSSAN LILLIAN 2977.500

8 73736560 ORDOÑO TAPIA EVELYNG 2890.250

9 70147004 VILLEGAS CASTILLO MIGUEL LEONARDY 2890.000

Escuela Profesional: Turismo

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 71754850 YARETA CUSI ELIZABETH 2846.250

2 70298544 ACERO MAYTA KARINA YESENIA 2785.000

3 73254644 COAQUIRA APAZA ERICK DENNIS 2750.000

4 73744312 CARI SONCCO YESSICA 2738.063

5 70367267 MAMANI MAMANI MEDARDO ROMAN 2708.750

6 76546318 PINEDA MATAMET NICOL DAMARIS 2702.750

7 74949466 CONDORI CACHURA SAYDA MARLENY 2610.000

8 70865851 CRUZ QUISPE DIEGO ARMANDO 2583.750

9 73060023 CCOSI CALSIN TANIA STEFANY 2487.500

10 73045552 ASCENCIO SOSA SUGAR ARNOLD 2487.500

Escuela Profesional: Ciencias de la Comunicación Social

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 70082816 CACHURA SACA LUZ AMALIA 2652.250

2 75015861 HUAMAN PINCHI LUDIM TARSIS 2591.000

3 70446021 BALCONA FLORES ANGELA IRAIDES 2538.500

4 71348697 TIQUE VELASQUEZ ROSA NAGAKY 2468.500

5 45387504 MAMANI GUTIERREZ ADRIAN WILLIAN 2461.250

6 73355847 POMALEQUE CANSAYA SENAYDA 2382.500

7 74599234 TICONA QUISPE WILY FERNANDO 2355.000

8 70838684 CALLACONDO AYNA DELIA NATALI 2314.875

9 75230561 BUSTINZA CUSI JAIME ENRIQUE 2295.673

10 74292330 CCAHUANIHANCO LIMA ANNY JEANETH 2275.438

Escuela Profesional: Administración

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 74597704 MAMANI MAMANI ELVIA MARGOTH 2942.500

2 75077840 MAMANI CHURA LOURDES CAROLA 2925.000

3 73430355 SANCHEZ LUNA JANET MARIBEL 2898.750

4 46783866 APAZA AGUILAR SUSANA 2898.750

5 77575336 HUILAHUAÑA MAMANI ODILON ALDO 2881.875

6 47897159 CLAVITEA PONCE BETHSABET 2881.875

7 74309711 PARI CAYO EDISON RAUL 2881.250

8 70823376 GARCIA BELLIDO RUDI NELSON 2873.125

9 46621324 VELASQUEZ GALARZA MARILUZ 2868.438

10 73372097 FIGUEROA LIVISI THAISON MAX 2855.000

Escuela Profesional: Arte: MÚsica

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 60303099 TAPARA MAMANI CARLOS RAUL 2632.500

2 70617053 MAZA VILLENA ANDERSON HENDRIK 2536.250

3 71933008 ZURITA CONDORI CRISTIAN CESAR 2534.750

4 71558080 MAMANI BELLIDO LUIS MIGUEL 2402.625

5 71025435 FLORES VARGAS CRISTIAN JOEL 2219.000

6 75493068 TUMBILLO YUCRA HENRRY OSWALDO 2053.563

7 70851821 PUMA MAMANI CLEIDY MARGOTH 2050.250

8 70074391 MAMANI MAMANI RODY ALFONSO 2039.375

Escuela Profesional: Arte: Artes Plásticas

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 70865175 MAMANI MACHACCA PEPE RAUL 2329.375

Escuela Profesional: Arte: Danza

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 70007735 CACERES GAMERO CLAUDIA VERONICA 2716.063

Escuela Profesional: Medicina Veterinaria y Zootecnia

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 70201262 RIVERA HUARILLOCLLA ELIANA MALLORCA 2621.500

2 71538865 CHURATA SUAÑA JHON ELOY 2620.250

3 75929882 CHAUCHA CHATA WILLY BLADIMIR 2606.938

4 75431136 CALSINA CHIPANA YONATAN 2588.750

5 73378959 QQUECCAÑO ZAVALA ALEX RADIMIRO 2492.813

6 73961136 CHOQUETAYPE COSCO EDY HOSMAR 2478.750

7 76050242 AGUILAR MAMANI SAMUEL 2473.942

8 71953255 LARICO MAMANI MAGALY YANET 2422.500

9 71374900 HUAMAN CCOYA YUL LEONEL 2393.438

10 48586586 HUANACUNI CONTRERAS FREDY JHON 2378.750

Escuela Profesional: Enfermería

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 75885776 PAREDES YLASACA KATHERINE KARINA 2828.750

2 74391622 RAMOS AMBROCIO MARILU MADALY 2751.750

3 73640769 CHAMBI FLORES ALICIA 2645.000

4 75839952 SANCHEZ VALERA ROBERTO CARLOS 2601.250

5 72736757 RAMOS PUMA YESENIA JENNIFER 2592.500

6 74429353 APAZA MAMANI YULIZA GORETTY 2566.250

7 72119368 PACOMPIA CONDORI LEIDY DANIELA 2457.813

8 70308957 ÑACA TICONA BRENDA LIZBETH 2454.250

9 70057022 QUISPE VILCA MIRIAN ALESSANDRA 2452.500

10 76174510 CONDORI GOMERO MARIELA 2445.500

Escuela Profesional: Biología

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 70110723 CANAZA BERRIOS ETTY GERALDINE 2695.500

2 74121122 ONOFRE ENRIQUEZ LIDBERT ORLANDO 2559.250

3 71335516 CHIPANA RAMOS EVELYN MILAGROS 2522.500

4 70846857 SUCAPUCA LUQUE KAREN DANIELA 2443.750

5 77205998 AGUILAR MONTESINOS YESSENIA 2400.481

6 70557856 LAURA VALERO MERY 2260.000

7 76606505 MEJIA TAPIA NOE 2241.750

8 70472764 MAMANI CONDORI JUDITH NOELIA 2216.563

9 76149438 ESCOBAR LAURA NOEMY BEATRIZ 2159.000

10 76697845 QUISPE ITUSACA YONATAN JOSUE 2146.500

Escuela Profesional: Medicina Humana

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 75222525 ATENCIO MAQUERA VICTOR HUGO 3502.500

2 74300550 FLORES FORAQUITA JERSSON ALEXIS 3462.250

3 70164344 ARAPA CUEVAS ROXICELA BRIGID 3458.750

4 78549196 CASILLA PAREDES ELVIS RONALDO 3415.000

Escuela Profesional: Nutrición Humana

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 74024966 ALANOCA AMBILLA LESLIE XIOMARA 2592.500

2 77100041 SICLLA VILCA RUT 2556.000

3 73904541 DIAZ DIAZ BRENDA 2498.000

4 71378866 MAMANI CONDORI ZULEMA 2482.875

5 74707620 CONDORI PAREDES BORIS ROGER 2453.125

6 73331982 MUÑUICO GONZALES MEDALI 2407.313

7 73743892 HUARICALLO CHIPANA BRAYAN JOSE 2375.500

8 76028708 CCALLA SUCAPUCA JUANA MARISOL 2367.688

9 73739463 VALER GONZALES YVONNE ANTHOANETH 2305.625

10 73365540 CONDORI CHACON LIZBETT LUCIA 2295.000

Escuela Profesional: Odontologia

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 74758453 LIMACHI HUANCA MAYKER YHOEL 2828.750

2 74561802 SANCHEZ ACEITUNO YULI 2776.250

3 75001644 HUANCA MAMANI ALEX EDGAR 2771.313

4 71527627 COILA SUCAPUCA DANY ESTEFANI 2767.250

5 72107305 LANZA CHOQUEMALLCO YISE EDITH 2762.250

6 77268891 ZURITA HUARICALLO JORGE ANTONIO 2750.000

7 75998731 LUQUE QUISPE JAMIL JHONATAN 2735.750

Escuela Profesional: Ingeniería Agronómica

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 76314206 LUQUEQUISPE RAMOS MAYKOL JOEL 3269.750

2 74043684 ARIZACA ARIVILCA ANDREA MARLENI 2457.500

3 71348357 CAHUI SUAÑA DENIS RONAL 2352.563

4 75809602 SOLOYSOLO OJEDA UILIAN XAVIER 2290.063

5 74712255 MAMANI QUISPE LEONELA 2267.000

6 75022169 MOYA SUCARI RICHARD PELEY 2110.063

7 73642763 TICONA CONDORI MAX YHOEL 2005.250

8 70064407 TISNADO MANSILLA LIZBETH MARGOT 1976.000

Escuela Profesional: Ingeniería Económica

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 70266649 VERA ILAQUITA YULIZA 3135.385

2 73647460 LIMACHI HANCCO ANDREE JESUS 3100.000

3 73379573 HUANCA ALMENDRE DENNIS 3100.000

4 75936127 GALINDO MIRAMIRA GABY GABRIELA 3047.500

5 70130287 CERVANTES ZAPANA YESMINA 3021.250

6 70519535 QUISPE YARICI ELMER 2986.250

7 72385208 MACHACA OJEDA YONATAN DUBERLY 2968.750

8 70379951 DURAN BARBOZA YOVELI CORAIMA 2942.500

9 75733076 CAPACOILA PACOMPIA LUZ MADELEY 2940.750

10 73541272 ZUNIGA ESCOBAR ALDAYER 2937.563

Escuela Profesional: Ingeniería de Minas

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 74498707 ORTIZ PAJA RUDY FIDEL 3154.688

2 71027725 CCASO MAMANI FRANCISCO ELIAS 3028.500

3 74444475 TRUJILLO TICONA CRISTIAN ZENON 2993.875

4 72106026 MAMANI RAMOS LUIS FERNANDO 2989.750

5 72283080 CHAVEZ PAZ JEAN CARLOS 2900.750

6 77151948 CHAMBI CHAHUARA PEDRO LUIS 2863.750

7 75055984 LAURA SALAMANCA EDDY WILMER 2853.500

8 74222801 TTITO CAHUANA EDINSON 2796.563

9 76447382 YUCRA ALVAREZ ROBINSON RONALDINHO 2795.500

10 71209413 SALAS HINOJOSA JORGE ALBERTO 2767.500

Escuela Profesional: Ingeniería Geológica

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 74418290 TAZA YANA YOGHAN YEISON 3105.750

2 74563137 CAIRA SUCAPUCA HENRY 3095.000

3 74035620 PARICAHUA CAJMA JHON DENNIS 3091.250

4 77813707 QUISPE CUSACANI OSCAR RUBEN 3040.813

5 74940035 HUACCA VENTURA BETZY 2979.250

6 61514248 MENDOZA QUISPE ELVA 2928.500

7 73018936 ESPIRILLA ALVAREZ WILMER VALERIO 2916.250

8 70238233 ARHUIRE SONCCO WILLIAM ALEXANDER 2862.250

9 72158451 HUMPIRI CHAVEZ JHOAN CRHISTIAN 2855.625

10 71920300 AGUILAR CAMPOS WASHINGTON 2830.750

Escuela Profesional: Ingeniería Metalúrgica

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 74927533 ONOFRE QUISPE YESSICA SUGUEY 2699.313

2 75072318 JINEZ MAQUERA JAVIER IVAN 2685.000

3 71925246 YANA TURPO REDY EFRAIN 2551.625

4 71265434 COILA CRUZ YESYCA YENYFER 2534.500

5 73361519 INQUILLA MAMANI BRUNO 2517.250

6 76696582 HANCCO CCOA IVAN AIMAR 2467.813

7 70391045 SONCCO COILA HECTOR ROGELIO 2382.442

8 73744538 YANA QUISPE NIÑO JESUS 2374.000

9 70143613 VALLADOLIT BARRIENTOS VICTOR LUIS 2246.938

10 77026571 ORTIZ RAYME ANDREA 2151.250

Escuela Profesional: Ingenieria Química

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 74808428 QUIÑONEZ CHAMBI EDDY ALEXANDER 2924.750

2 75089495 TORRES RAMOS RONALD ALDO 2900.250

3 74990709 COPAJA CUTIPA KAREN NATHALY 2467.188

4 78197603 HUAQUISTO MAMANI DEYVIS JHONATAN 2379.288

5 76055146 MAQUERA ICHUTA ALEXANDER BRAYAN 2318.438

6 75553956 HUANCA COAQUIRA YHIMMI 2304.063

7 73521495 CARITA QUISPE JOEL IVAN 2241.063

8 75396211 VELASQUEZ CHAMBI J. DEYVE WANER 2117.250

Escuela Profesional: Ingeniería Estadística e Informática

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 73938177 QUISPE COPARI CRISTHIAN GILMAR 2763.875

2 71949961 COASACA MAMANI FRANCISCO WILSON 2763.125

3 75397192 LOPEZ MAMANI LEYDI MADU 2716.000

4 70449755 CHURA TUMI PITHER WALKER 2668.125

5 46361164 VERA NEIRA FLOR MUNIRE 2599.313

6 70208470 CCOYA PUMA WENDY ROMA 2418.000

7 70143507 MAMANI LOPEZ FLAVIO 2388.125

8 73771976 FERNANDEZ CAYO TONY GABRIEL 2262.000

Escuela Profesional: Ing. Topográfica y Agrimensura

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 75196019 GUTIERREZ CANLLAHUI ELMER ALDAIR 2890.313

2 72186425 LUJANO ACERO MOISES ALBERTO 2887.688

3 73638257 ARO COAQUIRA ALEX 2538.500

4 70404266 ENRIQUEZ CHURATA PEDRO CARLOS 2522.500

5 75282825 CHIARA PAUCARA JEAN PAUL 2486.000

6 73789512 MAMANI CONDORI JEAN MARCO 2452.692

7 76076030 QUISPE CURASI BORIS KEVIN 2452.237

8 73381623 MAMANI HUANCA JAVIER CRISTIAN 2442.250

9 75674640 ANAHUA MAMANI PERCY RONAL 2436.750

10 72228918 MAMANI LINARES LARRY 2331.375

Escuela Profesional: Ingeniería Agroindustrial

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 75277340 PACO MONTOYA WALDO 2708.375

2 74599741 QUISPE HUMALLA MIRIAN MARGOTH 2699.000

3 75348914 QUECARA CAHUI DEGSSI ALMENDRA 2659.375

4 77280392 MAMANI TORRES JHON RONALDO 2545.313

5 73265486 MAMANI APAZA OLEGARIO RONAL 2450.288

6 77670111 CABALLERO TICAHUANCA MARITZA 2242.250

7 74376710 PARI CURO ANA ERICA 2232.500

8 78289972 HANCCO CHOQUEPATA PABLO 2185.481

9 48493351 COILA ARNADO MARIA MILAGROS 2084.519

Escuela Profesional: Ingeniería Agrícola

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 75503112 SANCHEZ MARON JHON ODLEY 2714.438

2 75078648 HUANCA CALIZAYA GILMER 2654.231

3 71920384 QUISPE VILCA WILFREDO 2459.750

4 70474490 MAMANI CUTIPA JONATHAN REYNALDO 2371.250

5 73815464 ROJAS CONSTANZA HELBERT ELIAS 2326.250

6 71701144 APAZA MACEDO LIZBETH CYNTHIA 2300.788

7 72456102 MACHACA MAYTA ELIZABETH 2249.500

8 75839807 CHOQUE VILLANUEVA ROBERSON KENYI 2247.750

9 75774016 COARICONA HUACANI NORKA MILAGROS 2199.250

10 73062221 CARCAUSTO CUCHO SONIA ELIZABETH 2197.500

Escuela Profesional: Ingeniería Civil

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 72046699 TAPARA YARESI EDWIN ALVARO 3486.750

2 73798875 QUISPE LLANOS ALVIN ANTONI 3423.750

3 74560955 CATACORA CATACORA EDY 3406.250

4 70225606 MAMANI ANCCORI CHRISTIAN YAVE 3362.500

5 75786450 CALSINA QUISPE JOSE DANIEL 3353.750

6 74855658 TICONA CURALLA NILSSON 3336.250

7 70321615 QUISPE CALLATA YOEL 3328.438

8 47483709 QUISPE CORNEJO JESS 3325.750

9 75884791 PERALTA SURCO HECTOR RONAL 3318.750

10 73944021 VEGA QUISPE MIGUEL ALEXIS 3291.000

Escuela Profesional: Ingeniería de Sistemas

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 71459539 MIRANDA VALERO IVAN DANIEL 3088.750

2 73942521 PAREDES FLORES MABEL SILVIA 2872.500

3 74526311 QUISPE GUTIERREZ WINNY LESLY 2841.000

4 77027925 COTRADO MAQUERA NEYDER RONALD 2829.063

5 70207096 BRAVO INCHUÑA HEYSON 2820.625

6 75253054 ENRIQUEZ MAMANI HENRY YEISON 2677.688

7 73744393 HUAYNAPATA UCHARICO FREDDY WALTER 2663.438

8 73640855 FLORES PILCO HENRY DANIEL 2655.500

9 72513972 PARI SALAZAR CARLOS ROMEL 2636.250

10 72624996 MAQUERA MAQUERA TEDDY 2601.563

11 76589675 CARBAJAL ALLPACCA ROMAN GONZALO 2513.750

12 73229875 QUISPE QUISPE JHONY FRANKLIN 2499.750

13 71761900 QUISPE QUISPE GUIDO 2484.500

14 74802634 TICONA ESCOBAR GABI YANELA 2412.250

15 71859695 ARAPA CHURQUIPA ROY ELVIS 2401.750

Escuela Profesional: Ingeniería Mecánica Elóctrica

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 74212035 CHINO MAMANI ALEXANDER 2751.635

2 70312158 COLQUE TITE DINO 2735.938

3 76361900 FLORES SANTOS FERNANDO JOSE 2505.000

4 71348371 GARNICA MAMANI RUTH MALENA 2466.500

5 46852040 QUISPE LAYME ELMER 2453.250

6 70348005 QUISPE VILCA NELSON RONALDINO 2434.125

Escuela Profesional: Ingeniería Electrónica

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 71459843 CENTENO PALOMINO JHAROL IVAN 2830.500

2 73810799 CATARI VILCAPAZA EDWIN IVAN 2573.500

3 76157383 GARNICA CURASI RICHARD DALY 2550.313

4 73446140 LUQUE JILAPA KEVIN JOSEPT 2453.938

5 74089823 ROQUE ROQUE BARTOLOME 2438.500

6 70263156 SUAÑA CAHUI BRAYAN 2382.500

7 75937175 QUISPE MAMANI HENRY 2268.750

8 70664143 BEJAR HUAYLLA AGUSTO MARCO 2246.250

9 77100106 MARCA QUISPE YUBER SERGIO 2207.750

10 71854238 MONTENEGRO QUISPE CHRISTIANM GRENOLD 2200.938

11 77229619 SUCARI TORRES ELVIS 2182.875

12 74971011 CAHUANA VILCA NILSON 2100.500

13 71497771 CONDORI PEREZ VIVIANA KELLY 2081.438

14 74652485 LAROTA PILCO JUAN ELIO 2028.563

15 73511824 MACEDO MAMANI EDY 2025.750

Escuela Profesional: Arquitectura y Urbanismo

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 70650483 YUPANQUI CHAMBI CLAUDIA ROCIO 3222.500

2 70165465 RUELAS MAMANI JULIO RONALD 3084.688

3 71507031 QUISPE AMANQUI DENILSON JHONATAN 3065.313

4 70212384 CALDERON LLANOS DIEGO LEANDRO 3038.750

5 77172445 HUANCA LIPA RANDY JABEL 3023.313

6 73457440 DIAZ TAPARA MIGUEL ANGEL 3012.500

7 70326022 CHALLCO QUISPE YULY 2961.750

8 73513826 SALAS MENDOZA ROMULO DAVID 2942.813

9 71397743 CCALLOQUISPE HUAMPO ARNOLD BENJAMIN 2933.750

10 71981638 QUISPE ALATA ANA MARIA 2925.000

Escuela Profesional: Ciencias Físico - Matemáticas

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

1 72479239 SUPO MAMANI MIHAEL ENMANUEL 3131.250

2 72279521 QUISPE GUTIERREZ ALEXANDER 2998.250

3 74055064 ARIZAPANA CONDORI VICTOR HUGO 2640.000

4 74449898 MAMANI CCAMA JHON KENNEDY 2510.000

5 72079992 HUAYNACHO LIMA RAUL ALEXANDER 2404.438

6 73799860 ABADO CHAMBI REYNALDO 2370.519

7 73304132 CHOQUE SALAMANCA HAYDEE 1954.500