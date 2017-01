Escribe: Los Andes | Nacional - 00:36h

El Servicio Civil peruano está conformado por todas las personas que trabajan al servicio del Estado. Los llamamos servidores públicos por el carácter de servicio a la ciudadanía que tienen las funciones y tareas que realizan.





Cuéntanos, ¿por qué la razón de Servir?

Servir ha sido creado en el 2008 y tiene la función de ser el órgano rector de lo que es todo el sistema recursos humanos del Estado. La idea desde un principio ha sido cómo fortalecemos a las oficinas de recursos humanos, cómo mejoramos la gestión de las personas, cómo hacemos que el Estado y sus servidores puedan cumplir con los objetivos que tienen y servir mejor a los ciudadanos. Tratamos de cambiar una cultura dentro del Estado para que seamos mucho más eficientes y seamos mucho más serviciales con respecto a los ciudadanos.

¿Cómo ha sido hasta ahora o hasta el 2008? ¿Cómo se ha desenvuelto el servicio público en el Estado?

Yo creo que bastante bien en muchas cosas, pero no tanto en otras. Por ejemplo, si nosotros vemos en los años 90, en lo que se refiere a capacitación y formación de las personas, se les dijo: capacítense cada uno por su cuenta y después nosotros los vamos a reclutar; el Estado dejó de lado lo que es la inversión en capacitación y formación de sus trabajadores. Entonces, eso se ha retomado y por ejemplo hace tres años y medio se creó la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP); hasta este momento, allí han cursado estudios aproximadamente 30 mil personas.

Y eso, ¿cuánto es del total de servidores?

Tenemos nosotros un millón 400 mil servidores, pero tenemos regímenes especiales como las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, médicos, docentes universitarios, docentes de colegios, son un grupo bien grande. Ahora, hacia dónde camina todo esto, es hacia determinados valores y principios; por ejemplo en el tema de la meritocracia, cómo accedemos a determinados puestos en función a los méritos de cada uno, y no como ha sucedido en el Perú y sucede todavía, por "dedocracia". Entonces, la idea es cómo vamos creando una cultura distinta, en la cual ocupe el puesto el mejor y luego una cultura de eficiencia de servicio a la ciudadanía.

¿Cuántas instituciones actualmente están implementadas?

Debemos darle una doble mirada a esto. Como sistema administrativo de recursos humanos están todas las entidades; en la que se refiere a la Ley de Servicio Civil, se viene trabajando de manera segmentada. Por ejemplo, en el Perú hay más o menos dos mil entidades públicas, de las cuales 1800 y tantas son municipalidades, y de ellas, 1300 municipalidades, tienen menos de 20 servidores; entonces no podemos exigirles a esas municipalidades lo mismo que a los ministerios. En el Poder Ejecutivo un 95% están ya involucrados en el tránsito en la Ley Servicio Civil. Y porque el tránsito, porque la Ley de Servicio Civil no es únicamente un cambio de régimen laboral, es un tránsito que tienen que hacer las propias entidades. Porque además se ha determinado que aquellos servidores que están en la 276 o 728, pueden postular o no pasar a Servir y no les va a pasar nada; digamos, si quieren quedarse hasta que se jubilen, es su decisión; es voluntario pasar al régimen laboral de la Ley Servir, pero las entidades sí tienen que pasar.

¿Qué instituciones están listas para la implementación de la Ley Servir?

Hay varias instituciones que están dando la hora, una de ellas es la ONP. La ONP está haciendo cambios constantes para mejorar la atención a los ciudadanos; tenemos también al Tribunal Constitucional, CEPLAN, CONCYTEC, INACAL, Susalud y Servir. Estas son instituciones que están a la puerta de los concursos y los cambios que han hecho son cambios sumamente interesantes; entonces vemos que algunas de estas instituciones incorporaron dentro de su ADN la mejora continua, el mejor servicio a los ciudadanos y la preocupación por sus servidores. Una cultura distinta dentro de las entidades.

¿Hay instituciones que ya convocaron su concurso de personal bajo la Ley Servir?

Todavía no, estas van a ser la primeras.

¿En qué tiempo se dará su concreción?

Va a ser pronto, pero no tenemos fecha todavía.

¿Los nuevos trabajadores de todas maneras ingresan bajo la modalidad de la Ley Servir?

Los nuevos y los que tienen contratos CAS, porque el contrato CAS es un contrato temporal; pasan de un contrato temporal a un contrato indeterminado, y por eso el concurso.

¿Por qué los nuevos contratos continúan convocándose bajo la modalidad de CAS?

Porque ahorita todavía se están adecuando las entidades, esto es un traspaso, es una hoja de ruta que cada entidad asume; la entidad tiene que modernizarse, tiene que verse en el espejo y luego de eso vienen los concursos. Por eso en un momento determinado concursarán bajo la modalidad del Servicio Civil, pero en este momento estamos en lo que llamaríamos “el tránsito”.

¿Se espera que en 2021, tal como prevé la ley, estén todas la entidades bajo la modalidad de la Ley Servir?

Lo que nosotros esperamos es que a esa fecha las entidades hayan culminado con el tránsito y que hayan comenzado con el concurso. La idea no es únicamente un cambio de régimen laboral, es un cambio de las propias instituciones; esta es la lógica que hay detrás de todo esto.

¿Se ha flexibilizado la idea inicial de mejorar el servicio del Estado?

No. Desde el principio, lo que hemos querido hacer es no únicamente un cambio del servidor, sino que cambien las instituciones, porque podemos tener excelentes servidores, pero si no tenemos una estructura adecuada para que puedan desarrollar su trabajo, no tiene mucho impacto.

Existe una norma especial para que las municipalidades distritales se adecuen a la Ley Servir. ¿Cuánto se ha avanzado en ello?

Es mucho más difícil con las municipalidades; a ellos hay que darles un trato distinto, no le podemos exigir que hagan todo este tránsito. Es una norma que no estamos dando a la fuerza porque todavía estamos investigando; digamos, recogiendo información de las propias municipalidades para poder hacer las cosas bien.

¿Cuántos gobiernos regionales han mostrado su voluntad de incorporarse?

Están solo 8 gobiernos regionales, porque hemos puesto énfasis en el Poder Ejecutivo nacional.

¿Cómo se evalúa el rendimiento del servidor público?

Este es un tema en el cual se ha señalado que iba a haber despidos masivos; no hubo ningún despido, ninguna persona ha sido despedida, porque se trata de mejorar los procesos de servicios y no de despedir. Lo que hemos hecho es un piloto con 20 entidades para evaluar la propia actuación de las entidades, estableciendo metas concretas.

¿Y cómo va la acreditación a universidades y otros centros de formación para la capacitación a servidores públicos que prevé la Ley Servir?

Lo que estamos haciendo son esfuerzos para planificar la capacitación, para la cual hay un instrumento que ya venimos trabajando hace algunos años, que es el Plan de Desarrollo de Personas. También tenemos que elevar el nivel de los cursos y de los programas que se dan; esto significa que apostemos por dar una mejor formación.

Pero, ¿cuál es el avance respecto a la acreditación?

En algún momento haremos la acreditación, sí, en algún momento. En esta faceta lo que nos interesa principalmente es cómo levantamos el nivel de la capacitación a nivel del Estado.

¿Qué hacer con tantas universidades que tienen un bajo nivel educativo?

Nosotros estamos trabajando con muchas universidades, algunas públicas y algunas privadas; la idea es trabajar de manera conjunta para lograr niveles de excelencia en lo que se refiere a capacitación del servidor público.

Tengo entendido que la Universidad Nacional de Juliaca hace la diferencia...

Es sumamente interesante. Ellos vienen una vez cada semestre y nosotros, en la Escuela de Administración Pública (ENAP), les preparamos un programa especial en temas vinculados a la Escuela, al Estado peruano; tratamos de invitar a personas del propio gobierno. Yo creo que es importante lo que están haciendo, porque lo que vemos es una luz grande de mejorar los conocimientos y las competencias en los estudiantes de esta universidad. Las preguntas y cuestionamientos que hacen los estudiantes de la carrera “Gestión Pública y Desarrollo Social”, son de buen nivel y eso obviamente nos alegra mucho, porque creemos que en Puno vamos a tener un grupo de personas egresadas de la universidad que van a realizar dos cosas importantes: un tema de excelencia en el servicio ciudadano, y el otro de ética.

¿Ellos serían los llamados a renovar el aparato de la tecnocracia en la región Puno?

Sin lugar a dudas. Hay una apuesta por eso y creo que es importante.

La Ley Servir se ha creado en el gobierno de Alan García, y tuvo un importante impulso en el gobierno de Humala, ¿qué expectativas tiene del gobierno de PPK?.

El sistema de recursos humanos hoy se ha convertido en una de política de Estado. Buscamos la meritocracia en el sector público; buscamos una mejora importante a través de la capacitación de los servidores públicos. Y, además de ello, buscamos que los servicios que otorgamos sean mucho mejores cada vez más. Esto ya se ha convertido en una política de Estado, no es más una política de Gobierno.