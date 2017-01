Escribe: ROSA MARÍA PALACIOS | Nacional - 00:35h

Los peces gordos ya llegan, tengamos paciencia. Parece que esta vez no se libran. El candidato de los narcos haría bien en venir a Lima en vez de estarse dedicando a su “estrategia” favorita: atacar a periodistas desde su acomodada vida en Madrid.

Queda claro que en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se constituyó, durante el gobierno aprista y bajo la administración del ex Ministro Enrique Cornejo, como una organización criminal, jerárquicamente organizada, para recibir sobornos de la empresa Odebrecht. No se trata de un “lobo solitario” con poder de veto o de dar acceso a la empresa. Lo expuesto hasta hoy por la fiscalía revela a un grupo organizado de personas que trabajaron juntas, antes, durante y después del periodo en que aprobaron la concesión de las dos líneas del Metro de Lima. Luyo y Navarro están detenidos. Cuba y Huerta prófugos. Todos beneficiarios de una cuenta en Andorra.

Sin embargo, en toda banda existe una jerarquía. Por un lado, uno o varios cabecillas y, por otro, los que ejecutan o son funcionales al crimen. La estrategia aprista hoy consiste en aislar al prófugo Cuba (el que más recibe) y colocarlo como el jefe de la banda, con nadie sobre él y con el cartel de ser –él y sus secuaces– “ajenos al Apra”. Desconocidos que llegaron al MTC reclutados por Cuba, que a su vez llega por Enrique Cornejo.

Es una pésima defensa. Los detenidos viven modestamente y al parecer jamás tocaron el dinero, salvo las transacciones detectadas a Cuba. El ex viceministro no puede ser el “Al Capone” de esta organización y Odebrecht no lo hubiera identificado como el hombre de los sobornos. Esto va más arriba y todos lo saben. La cereza del pastel es que el Ministro los condecoró ¡a todos! Es decir, a la banda completa. Ellos son los ejecutores, mas no los cabecillas de un plan más grande y más siniestro.

Mientras tanto, el Apra repite otra de sus mañas cuando está en problemas. Quiere trasladar su canibalismo interno (problema de ellos que no se soporten los unos a los otros) al periodismo. Para ello tratan con desesperación, a través de un ejercito de trolls y de periodistas rentados -nunca faltan– de promover el canibalismo entre periodistas, tratando que se acusen unos a otros de haber recibido dinero de Odebrecht para mejorar su imagen de empresa corrupta. Más aún, ya recibí una llamada bien intencionada que me avisa que un aprista sabe que me están “investigando” en la “lista de periodistas” en fiscalía. El truco es feo, viejo y les va a fallar. En mi caso lo han intentado tantas fallidas veces que ya tengo pellejo de tortuga. Sus dientes ni me tocan. No tengo, ni he tenido ninguna relación con ninguna constructora brasilera. Y tengo cosas más importantes que hacer respecto a la corrupción estatal que estar haciendo periodismo de periodistas. Práctica por demás innecesaria porque todos sabemos quién es quién. Y el público, espero, también. Atacar a Augusto Alvarez, Edmundo Cruz o Gustavo Gorriti por pertenecer a la asamblea de una asociación civil como IPYS es tan absurdo como la pésima defensa que están haciendo de un gobierno que, con prueba plena, al menos, dejó robar.

