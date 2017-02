Escribe: Los Andes | Nacional - 18:35h





Al expresar su bienvenida a Puno, al Decano Nacional del Colegio de Periodistas del Perú, Max Obregón Rossi, el Vicegobernador Regional Héctor Estrada Choque expresó que es una satisfacción la visita de tan distinguido profesional. “Sabemos nosotros que el periodismo es una labor bastante sacrificada que hace uso de los derechos de expresión y opinión”; dijo, tras distinguirlo con la Medalla del Gobierno Regional Puno y sostener un breve conversatorio.

Por su parte, el Decano Nacional del Colegio de Periodistas del Perú, dijo que es grato estar en la ciudad del Lago, en una región que muestra coraje y trabajo. “Estamos dando un impulso verdaderamente descentralizado en cada macroregión, donde se reúnen los decanos pertenecientes a esa parte del Perú, hoy tenemos como anfitrión a Puno y están presentes los representantes de Arequipa, Moquegua, Tacna, Madre de Dios, Apurímac, que son los que conforman; nos reunimos para ver temas relacionados al desarrollo profesional del ejercicio periodístico, temas que tienen que ver con la ética desde adentro, nosotros que somos permanentes críticos de otras instituciones”; subrayó.

Más adelante, refirió que se tiene alguna gente que no necesariamente es formada periodísticamente, pero la Ley le dio la posibilidad de alquilar un espacio en radio o televisión y hacer lo que mejor le parezca al frente de un micrófono, convirtiéndose en un sicario mediático que utiliza el papel, las ondas de la radio, la televisión y el papel impreso para atacar a alguna autoridad, o porque no le dio publicidad o porque algún enemigo de esa autoridad lo está financiando y aparecen en épocas electorales.

Este tipo de gente nosotros no lo llamamos periodistas, es gente que está usufructuando de la profesión y lo que queremos es detectar esa gente que viene con prácticas extorsivas a pedir publicidad y si no “te ataco” o sino “mira lo que tengo”, no la saco, “pero a ver cómo me facilitas alguna posibilidad de sobrevivencia”, a eso estamos poniéndole ojo permanente, hemos detectado casos en algunas regiones y hemos llegado a la expulsión y en otros casos hay periodistas que están sentenciados por eso que se llama extorsión; advirtió Obregón Rossi.

Quiero transmitir –y por su intermedio- a cualquier funcionario, cada vez que encuentre a uno, hágannoslo saber, hay que denunciarlos, nosotros no podemos callar esas maneras antiéticas de hacer periodismo o de ganarse dinero, el periodismo se ejerce dignamente, es cierto que en el interior del país se sobrevive de la publicidad, pero la publicidad hay que obtenerla bien; al mismo tiempo invocamos a las autoridades que sepan que no porque se da publicidad a algún medio o a una persona tampoco lo convierta en su asalariado, sino no podríamos ejercer el periodismo; exhortó.

“Con el Decano de Puno tenemos todo el interés de seguir dignificando la profesión, porque dentro de la profesión ha habido gente que también ha estado vendiéndose bajo el pretexto de hacer asesorías a Odebrecht, o tenemos a otro tipo de personas que lo hacen en otras empresas, esas prácticas antiéticas de ninguna manera pueden pasar, o se trabaja para el medio de comunicación, o se trabaja para la institución, no se pueden trabajar para dos al mismo tiempo; reflexionó, finalmente.