Racismo y clasismo se evidencian en los comicios ecuatorianos, que se sustentan en la idea de que hay personas superiores, que tienen el derecho de ejercer el poder, que deben ser obedecidos por los pobres, por los indios, los montubios, los negros, por las mujeres, por todos aquellos o aquellas que se considera inferiores, que no tendrían criterio propio y que son manipulados, “borregos”, muertos de hambre, que “se movilizan por un sánguche”.

Las elecciones en Ecuador han puesto de manifiesto la profunda división y el racismo que persisten entre ecuatorianos y ecuatorianas, que los 10 años de la llamada revolución ciudadana y de estabilidad democrática no han logrado, parece, enfrentar. Ponen también en evidencia los niveles de deshumanización de miles y miles de personas, hombres y mujeres, vale señalar, que en las redes sociales pueden expresarse abiertamente e impunemente, aprovechando el anonimato que pueden tener. Ha habido una andanada de mensajes en Facebook y Twitter que se han lanzado en la campaña electoral reciente, con burlas, memes, chistes contra el candidato oficialista Lenin Moreno, quien no tiene movilidad en sus piernas debido a un asalto sufrido en 1998, mensajes que son la expresión más grotesca de cómo el odio político como instrumento de la acción política está siendo utilizado en una lid electoral, que debería ser más bien el momento de un debate fecundo sobre el devenir del país. Apenas se conocieron los resultados el domingo pasado, circuló un audio atribuido a Cesar Monge, director nacional del movimiento CREO, del candidato presidencial Guillermo Lasso, referido al triunfo que tuvo el candidato oficialista en la provincia de Manabí, la cual fue terriblemente afectada por el terremoto del año pasado. En el audio, se le escucha decir:

“Manabí, provincia de mierda, eso de tierra hermosa de mis sueños donde vi la luz primera, váyase como para la mierda. ¿Cómo es posible que haya sacado 52%? Gentuza de mierda, con perro terremoto los tienen botado ahí, en los parques, pobres pendejos, montubios de mierda, hijos de puta.”[1]

En otro post, se puede leer en relación a la votación de Esmeraldas, provincia con una gran población afroecuatoriana: “Esmeraldeños negros hijos de puta, 41 por ciento de los borregos, por eso solo sirven para robar y cuidar carros.” Esta es la línea que siguieron otros tuits que fueron también posteados en Facebook en relación al voto manabita. “Obvio ganó Lenin en Manabí, esos hijos de puta, tienen sexo con burras y gallinas Qué se puede esperar de esos estúpidos”, dice un tal Jorge Flor. “No vuelvo a Manabí a dejarles un dólar así estén destruidos”, dice otro.

Racismo y clasismo, que se sustentan en la idea de que hay personas superiores, que tienen el derecho de ejercer el poder, que deben ser obedecidos por los pobres, por los indios, los montubios, los negros, por las mujeres, por todos aquellos o aquellas que se considera inferiores, que no tendrían criterio propio y que son manipulados, “borregos”, muertos de hambre, que “se movilizan por un sánguche”. Por supuesto, hay quienes del lado del oficialismo también tienen posiciones similares, siendo muy común tratar de burros a los de oposición o de indios o ignorantes a quienes no comulgan con sus posiciones.

La respuesta de la orgullosa gente manaba, descendiente de Eloy Alfaro, uno de los más ilustres luchadores contra el conservadurismo del país, frente a las alusiones a su voto no se hizo esperar. Saskia Cedeño responde en su página de facebook: “En estos mensajes se muestra su odio de clase y tradicional separación sierra-costa. El gobierno de Alianza País no buscó hacer caridad, buscó dar dignidad, hizo suya nuestra tragedia y demostró un compromiso real con nosotros e instaló oficinas aquí, no en Quito.”

Si una sigue la confrontación en redes, puede ver de parte de la oposición, que, vale decirlo, ha estado partida en varios partidos y movimientos, la incapacidad de plantear una discusión argumentativa o de mínimamente valorar los avances que se pueden haber dado en el país en estos 10 años. Por ejemplo, la gran inversión en educación impresiona, más aún si lo comparamos con el exiguo porcentaje del presupuesto dedicado a la educación en el Perú. También son de notar la inversión en infraestructura y carreteras, el acceso a profesionalización en universidades extranjeras mediante un programa de becas, las mejoras en el sistema de salud y las diferentes políticas sociales. No son perfectas, por supuesto, hay mucho aún por construir, pero representan importantes avances. Ha sido un período además en el que ha habido estabilidad política y democracia, lo que se refleja en el mismo hecho de que exista una oposición que puede participar en las elecciones y decir libremente lo que piensa, incluyendo insultar y agredir.

“Les duele el feriado bancario, pero no tienen ni tarjeta del Comisariato”, aparece en otro post, como si la gente, por no poder acceder a comprar en un supermercado, no tuviera derecho a la opinión y a la memoria. Han olvidado o no les importa la tragedia que significó para el país el feriado bancario, el dolor de perderlo todo, tiempo en el que miles y miles de ecuatorianos y ecuatorianas tuvieron que emigrar. Un período en el que, precisamente, el candidato de CREO se benefició enormemente con los Certificados de Depósito Reprogramados que les dieron a los cuenta ahorristas, cuando congelaron 1,840 millones de dólares de depósitos. Al canjear éstos a un 40% de su valor, por la desesperación de la gente, Lasso se quedó con el 60%, cambiándolos luego por el valor real en la Corporación Financiera Nacional (CFN).Parecen no recordar tampoco que Guillermo Lasso fue Ministro de Economía de Mahuad, cargo al que renunció cuando se declaró el cese de los pagos de la deuda externa, porque no le convenía, ya que su banco era propietario de bonos de la deuda.

Por otra parte, cabe señalar que el gobierno también ha hecho grandes méritos para el descontento ciudadano, pues la actitud confrontacional, autoritaria y sexista del presidente Correa ha dado lugar a que cualquier error o desacuerdo se eleve a la décima potencia. Correa les ha dicho paramilitares a los indígenas shuar, que resisten frente al ingreso de un gran proyecto minero que va a depredar su hábitat, se ha enfrentado con quienes se han opuesto a tantos proyectos extractivistas y depredatorios que siguen sustentando la economía, haciendo de éstos la matriz del desarrollo del país, se ha disparado contra las mujeres periodistas, feministas, políticas, denotando grandes índices de sexismo, ha impuesto su visión religiosa en asuntos que tienen que ver con el derecho a decidir de las mujeres, como el aborto, y le ha dado carne a la jauría fundamentalista conservadora, que, como el colectivo “Con mis hijos no te metas”, postula que hay que eliminar una inexistente ideología de género, que en realidad está en contra de la igualdad de género y lo cita con orgullo.

Además, cabe mencionar que también grandes grupos económicos se han enriquecido en este período, tal como lo menciona una reciente investigación de Carlos Pastor titulada “Los grupos económicos en el Ecuador”. Señala el autor que, en esta década:

“Casi todos han ganado como nunca. Ese es un consenso en la comunidad académica. Tienes que se ha dado un incremento significativo de los grupos concentrados en el mercado interno. Mientras que los agroexportadores, con la crisis de los commodities bajaron. Pero ahora tenemos un tratado con Europa, con el cual los grupos agroexportadores son los más beneficiados.”[2]

Por eso no se entiende tanto odio contra el gobierno que les ha favorecido tanto, salvo que quieran tener todo, todito controlado, sin ninguna restricción.

Finalmente hay que resaltar en estas elecciones el hecho histórico de que haya ganado el Sí en la consulta popular, que preguntaba: “¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?” Ganó pese a la campaña por el No que se dio en las redes porque afectaría a Lasso, como decían en un whatsapp de ecuatorianas en Lima, avalando de esta forma una conducta, si no delictiva, por lo menos cuestionable de un candidato que podría tener su dinero oculto en algún paraíso fiscal, antes que pagar impuesto e invertir en el país. En un momento en que se multiplican los escándalos por la existencia de grandes fortunas que salen de nuestros países para la evasión fiscal, esta consulta redobla su importancia, porque se dirige a enfrentar un problema global, plantea un nuevo pacto ético y va a ayudar a romper la articulación simbiótica entre el poder económico y el poder político que hemos visto en los últimos tiempos.

Esperemos que la ciudadanía ecuatoriana esté a la altura de los nuevos tiempos, que sepa valorar lo avanzado, lo construido y exija los cambios que se requieren para seguir construyendo un país para todos y todas en su diversidad, que cese tanto odio y aprendamos a enfrentar las diferencias de modo más constructivo, eliminando y no levantando más las barreras que aún nos separan.