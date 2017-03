Escribe: Los Andes | Nacional - 00:03h

Mientras la ciudad de Juliaca (San Román, Puno) trata de superar un álgido problema de residuos sólidos, el país sufre torrenciales lluvias que ya han dejado a miles de familias a la intemperie y con serias necesidades. Ante ello, tanto autoridades locales como nacionales han puesto todo de sí, de modo que se atenúe la grave situación.





La temporada de lluvias en nuestro país comenzó a finales de enero y desde ese entonces las fuertes tormentas dejaron ver que este año las consecuencias que dejarían a su paso serían de bastante gravedad; según información del gobierno, encabezado por el presidente Pablo Kuczynski, desde 1998 no se vivía un desastre de esta magnitud.

Esta situación es provocada por un fenómeno meteorológico al que los expertos han denominado “El Niño Costero”, el cual consiste en el aumento de la temperatura del mar y la aparición de una masa de aire caliente proveniente del Caribe que altera el ecosistema de la costa de Perú y Ecuador.

Los termómetros, por ello, han registrado temperaturas máximas históricas, lo que propicia la caída de aguaceros de tales magnitudes que han obligado al Gobierno a decretar el estado de emergencia en 750 distritos en 13 regiones del país.

Asimismo, el pasado miércoles, Kuczynski anunció que se destinarán 800 millones de soles para la atención y reconstrucción de las regiones de Piura, Tumbes y Lambayeque, ubicadas en el norte del país, las cuales presentan el mayor número de daños provocados por las lluvias e inundaciones que no han cesado durante el mes de marzo.

En esas localidades ya se tiene el registro de decenas de personas fallecidas y miles de damnificados; en la sierra de Piura los ríos de agua, piedras y lodo mantienen aisladas a 15 mil personas, demás de que mil 200 hectáreas agrícolas han sufrido daños. Según información del gobierno, los daños en la infraestructura del norte de Perú ascienden a 110 millones de dólares.

“La situación para las próximas dos semanas todavía nos hace estar en alerta”, declaró en conferencia de prensa Fernando Zavala, primer ministro peruano. “Por lo menos tenemos diez ríos en alerta roja, además se esperan lluvias en el norte del país y en la selva”, añadió.

EL NORTE

La Dirección Regional de Salud de Piura, la región más afectada del país, calcula que las inundaciones y el agua sucia han provocado un aumento del 25% la presencia de cuadros clínicos de diarrea; además, el órgano de gobierno informó que hasta el momento se tienen confirmados 209 casos de dengue y se tiene en observación a 870 personas que presentan síntomas similares a los de esa enfermedad.

Asimismo, se informó que en esta región, donde se reportan 200 mil afectados y 15 mil damnificados, 120 colegios resultaron dañados por las inundaciones. El Ministerio de Educación decidió suspender las clases hasta el próximo 3 de abril. La medida se aplicará también en La Libertad y Lambayeque.

En esta última región la cantidad de víctimas también se incrementó. A las tres que ya reportaba el COER se sumó el deceso de Mariano Reyes Ventura (50). El hombre fue arrastrado por la corriente cuando intentaba cruzar la quebrada en el distrito lambayecano de Salas. En Oyotún, una pared debilitada por las lluvias aplastó a Salomé De Santa Cruz (65).

En toda esta región existen más de 30 mil damnificados, unas dos mil viviendas colapsadas y otras cuatro mil inhabitables. Algunos de los sectores más afectados son Íllimo, Pacora y Mórrope.

En Tumbes, las lluvias aislaron a más de 4 mil personas y han impedido que se inicien las clases en 48 colegios. Más de 3 mil hectáreas de cultivos se han arruinado.

La zona norte de Áncash también ha resultado afectada por las lluvias torrenciales, sobre todo en las provincias de Santa, Casma y Huarmey. En la primera de dichas jurisdicciones, Defensa Civil confirmó que cuatro personas han desaparecido y nueve puentes han colapsado.

En Nuevo Chimbote (Santa), el desborde del río Lacramarca inundó, según reportes iniciales, más de 175 mil viviendas en Villa María, El Satélite y Primero de Mayo. En Chimbote, capital de la misma provincia, los pueblos de La Florida, Dos de Mayo y Miramar, entre otros, también fueron inundados. Lo malo es que todo parece ir a peor, pues las lluvias seguirán hasta abril.

RECONSTRUCCIÓN

El presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció el viernes la emisión de un decreto de urgencia por el cual se contará con un presupuesto de 2 mil 500 millones de soles destinados exclusivamente a la reconstrucción de los daños que están dejando las lluvias en diferentes zonas del país.

Según explicó, el presupuesto actual oscila en mil millones, a los cuales se sumarán mil 500 millones en el marco del mencionado decreto de urgencia. “En total son 2 mil 500 millones que estarán disponibles desde mañana cuando se publique el decreto para enfrentar la reconstrucción en todos los distritos afectados”, puntualizó el mandatario.

Kuczynski recordó que se está enfrentando un serio problema climático que no se podía prever, y cuya intensidad no se había registrado desde 1998. “Es fundamental estar listo para enfrentar la reconstrucción que hay que hacer y prevenir para que en el futuro no tengamos estragos. No ha terminado el fenómeno y seguirá un tiempo más, un periodo que no podemos prever”, añadió.

En esa línea, el mandatario expresó su confianza en que este mal momento pasará, al remarcar que el país tiene mejor situación financiera que hace 20 años. “Podemos enfrentar la situación y si la reconstrucción cuesta más de 2 mil 500 millones, tenemos fondos para hacerlo. Pido tranquilidad, serenidad y un momento de silencio para los ya fallecidos”, refirió.

Asimismo, dijo que se cuenta con un programa de reactivación económica que suma un total de 5 mil 500 millones de soles para la promoción de obras en todo el Perú, a fin de reactivar la economía a nivel local.

CRONOLOGÍA DE LA EMERGENCIA

[17/03/17] El río Huaycoloro volvió a desbordarse y cubrió con sus aguas decenas de viviendas de la zona de Campoy, así como la avenida Nueve de Octubre y el Malecón Checa, en San Juan de Lurigancho, al este de Lima.

[16/03/17] El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, informó que se dispuso cerrar la Vía de Evitamiento, en sentido norte a sur desde el puente Habich, debido al incremento del caudal del río Rímac.

[16/03/17] El puente peatonal Talavera, que cruza el río Rímac a la altura de la cuadra 17 del Malecón Checa, en San Juan de Lurigancho (Lima), se desplomó a causa de la fuerza de las aguas.

[16/03/17] El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), afirmó que los daños ocasionados por las fuertes Lluvias en Perú y precipitaciones en las zonas cercanas a la ciudad de Lima, específicamente en la zona de Huaycoloro, provocaron muchos daños, pero son superables.

[16/03/17] “Las emergencias por Lluvias en Perú y desbordes en la costa peruana durarán hasta fines de marzo y tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad”, afirmó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra.

[16/03/17] Evangelina Chamorro Díaz, la mujer que se salvó de ser arrastrada por un feroz huaico en el balneario de Punta Hermosa, no presenta lesiones internas y se recupera de los golpes sufridos. Así lo informó el Hospital María Auxiliadora, donde fue enviada tras ser rescatada de las aguas y el lodo.

[15/03/17] Un huaico cayó en un sector de Punta Hermosa, a la altura del kilómetro 45 de la antigua Panamericana Sur, y arrastró a su paso no solo a varias vacas y cerdos, sino también a una mujer que logró salvarse de la furia del agua y el lodo.

[15/03/17] El río Rímac se desbordó y sus aguas llegaron hasta el Parque La Muralla e incluso debajo de la alameda Chabuca Granda, muy cerca de Palacio de Gobierno.

[15/03/17] El río Huaycoloro nuevamente se desborda en la zona que corresponde al distrito de San Juan de Lurigancho, alcanzando la avenida Ramiro Prialé, Malecón Checa y las zonas de Campoy, Zárate y Huachipa.

[15/03/17] La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) reportó la ocurrencia de un huayco que cruza la carretera Central, a la altura del kilómetro 30, en la zona de Chosica.

[15/03/17] Una persistente lluvia cayó durante la madrugada en Lima, afectando principalmente los distritos de la zona norte y este de la capital. Las precipitaciones, informó el Senamhi, se repetirán hasta el fin de semana. Los registros del Senamhi señalan que la lluvia llegó hasta los 7 milímetros, es decir 7 litros por metro cuadrado.

[15/03/17] Especialistas de la Administración Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Lambayeque capturaron a tres caimanes y un cocodrilo que habían escapado del zoológico Las Pirkas, tras haberse inundado por el desborde del río Motupe. La población a los reptiles y de inmediato alertó al personal de este centro para concretar la captura.

[15/03/17] Se anuncia la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la costa y sierra norte, desde ese día hasta hoy, alertándose a 6 regiones, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Dichas precipitaciones estuvieron/estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

[14/03/17] Una persona muerta y decenas de viviendas inundadas es lo que deja el desborde del río Chilca, en Cañete, ocurrido la madrugada de este día, a raíz de las fuertes lluvias. Asimismo, el tránsito en la carretera Panamericana Sur ha sido interrumpido en ambos sentidos debido a que el agua ha anegado un tramo a la altura del km 64.

[13/03/17] La ciudad de Piura soportó una de las lluvias más intensas de la temporada. El centro de Piura, así como calles del distrito de Castilla resultaron con grandes lagunas y varios árboles caídos que dificultaron el transporte y el paso de los transeúntes. La avenida Sulllana, en el cruce con la Av. Circunvalación, terminó también convertida en una enorme piscina.

[12/03/17] El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, llegó a Piura para visitar varias zonas afectadas por las lluvias. En su recorrido se topó con la desesperación de los pobladores, que le exigían puentes y un sistema de drenaje.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA AFRONTAR LA CRISIS:

• Mediante el Decreto de Urgencia se autoriza la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 hasta por la suma de 4,400 millones de soles.

• Se transfiere la suma de 100,000 soles en el presupuesto institucional de cada Gobierno Local que se encuentre en zonas declaradas en estado de emergencia, hasta la culminación de la referida ocurrencia.

• Se autoriza al Ministerio de Educación a financiar el mantenimiento de la infraestructura y mobiliario, incluido los servicios sanitarios de los locales escolares ubicados en las zonas afectadas por las lluvias hasta por la suma de 200 millones de soles.

• El Ministerio de Salud podrá realizar transferencias financieras hasta por la suma de 200 millones de soles a favor de las unidades ejecutoras de Salud de los Gobiernos Regionales, a fin de financiar el financiamiento de la infraestructura de los establecimientos de salud en zonas declaradas en estado de emergencia.

• Se dispone la atención prioritaria a la población damnificada a causa de las emergencias, cuya vivienda se encuentre colapsada o inhabitable. En ese sentido, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento podrá adquirir bienes y servicios para la entrega de Módulos Temporales de Vivienda.

• Se reubicará a los damnificados que se ubiquen en zonas de alto riesgo no mitigable para lo cual se les otorgará un Bono Familiar Habitacional (BFH) en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva.

• Asimismo, se reconstruirá la vivienda de damnificados que se ubiquen en zona de riesgo mitigable, para lo cual se les otorgará un BFH en la modalidad de Construcción en Sitio Propio

• Se dispone que en el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel) se incluya la suma de 1,100 millones de soles para ser destinada a los fines de dicho fondo.

• Se autoriza la transferencia de 56 millones 476,00 soles del pliego Instituto Tecnológico de la Producción, a favor de los pliegos Ministerio de la Producción, Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, Organismo nacional de Sanidad Pesquera, e Instituto Nacional de Calidad, para financiar actividades y proyectos en materia de pesca, acuicultura e industria.