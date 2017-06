AFIRMA QUE AUDIO GRABADO GENERARÁ DESCONFIANZA EN EL ESTADO

Escribe: Los Andes | Nacional - 06:30h

Ratificó que la reunión con el contralor tuvo una duración de sesenta minutos, por lo cual demandó la publicación del audio completo.





El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, dijo estar abierto a ser investigado en cualquier instancia y descartó tener algo que esconder sobre su participación en el caso del aeropuerto de Chinchero.

"Que me investiguen hasta el final, no tengo nada que esconder. Soy absolutamente transparente y estoy aquí para luchar contra la corrupción. He ido al Congreso una, cinco y diez veces y lo voy a seguir haciendo. Nosotros somos absolutamente democráticos en ese sentido", manifestó.

Thorne ratificó que la reunión con el contralor tuvo una duración de sesenta minutos, por lo cual demandó la publicación del audio completo.

Precisó, además, que la cita fue solicitada por el contralor antes de la presentación del informe de este organismo sobre el contrato y adenda del mencionado aeropuerto, así como para conversar sobre un crédito suplementario.

“Me sorprende que el fondo del tema es que el contralor me pide una reunión antes de Chinchero y me pregunta si el dinero de Contraloría estaba sujeto a este tema, y no una vez, sino muchísimas veces y le digo que no, que estamos absolutamente comprometidos en la lucha contra la corrupción”, refirió.

En ese diálogo, agregó, participaron también el jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, Alarcón y el secretario general de la Contraloría General de la República.

“No grabo a la gente que viene al MEF, no tengo desconfianza de la gente; cuando hablo, hablo como hablo, no tengo nada que esconder, soy una persona que tiene 40 años de trayectoria y nunca me lanzaron una acusación de corrupción”, agregó.