Primer ministro dijo que eventual gracia presidencial dependerá de la salud del condenado exmandatario





Un eventual indulto para el condenado exmandatario Alberto Fujimori no en la agenda política del Gobierno, aseguró el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, añadiendo que dicha gracia presidencial dependerá de temas de salud.

"[El indulto a Alberto Fujimori] no está en la agenda política, no hay ninguna comisión en este tema. Eso tiene que ver con la salud y nosotros, la verdad, preferimos no pronunciarnos", dijo el Premier y, a la vez, ministro de Economía.

En otro momento, Zavala refirió que temas como este "siempre se conversan" con el presidente Pedro Pabo Kuczynski (PPK), "pero no hay ningún cambio en términos que valiera la pena mencionar con respecto a lo que ya declaramos".

En otro momento, el primer ministro también señaló que está dispuesto a asistir al Congreso de la República para explicar la conversación que sostuvo con el contralor Edgar Alarcón. Asimismo, negó que haya sido un error la reunión que tuvieron él, los exministros Alfredo Thorne y Martín Vizcarra, y el referido funcionario.

"No nos equivocamos [al reunirnos]. De hecho, para el proceso de reconstrucción hemos pedido el acompañamiento de la Contraloría, lo cual implicará una interacción permanente y transparente. Lo que está mal es grabar esas conversaciones y darles una connotación política que nunca tuvieron", cuestionó.

Finalmente, sobre los eventuales cambios en el Gabinete Ministerial, Fernando Zavala dijo que ello dependerá del jefe del Estado, quien "hará las evaluaciones y tomará la decisión". En su caso, señaló que permanecerá en el cargo "mientras tenga la confianza del presidente".

