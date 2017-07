Escribe: Los Andes | Nacional - 11:16h





La audiencia para resolver el pedido de prisión preventiva por 18 meses contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, por los aportes que recibió su partido en la campaña de 2006 y 2011, se prolongó hasta entrada la madrugada de hoy, alcanzando más de 14 horas hasta el cierre de edición de este matutino.

La audiencia, que se inició pasadas las 10:00 horas de ayer, era conducida por el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, y solo tuvo un receso de tres horas, a las 16:00 horas.

El fiscal de lavado de activos, Germán Juárez Atoche, sustentó por más de seis horas los argumentos por los cuales considera que los esposos Humala Heredia deben ser detenidos en forma preventiva por 18 meses.

Indicó que el viaje de las hijas del exmandatario advierte una posible salida del país de Nadine Heredia para encontrarse con su familia. Además, explicó que el Partido Nacionalista recibió fondos de origen ilícito del gobierno de Venezuela para la campaña de 2006, y de las empresas constructoras OAS y Odebrecht para la campaña de 2011.

Parte de esos recursos, sostuvo, fueron empleados para el uso personal de la familia Humala Heredia. A fin de legalizar esos recursos, afirmó el fiscal, se realizaron un conjunto de operaciones ficticias que justifiquen los ingresos de Nadine Heredia y los aportes al Partido Nacionalista.

Wilfredo Pedraza, abogado de la exprimera dama, en tanto, indicó que no hay condiciones para pedir que se varíe la condición legal de su patrocinada por la de prisión preventiva. También refirió que el viaje de las hijas del expresidente a Estados Unidos no es un indicativo de peligro procesal, porque la pareja no tiene ningún plan de fuga.