Escribe: Los Andes | Nacional - 17 sep 2017





Lo que viene en adelante es incertidumbre ante el nuevo escenario político que ha creado el Ejecutivo, en el cual los ministros cuentan con una suerte de protección ante futuras mociones de censura.

El que sin duda fue uno de los enfrentamientos más polémicos entre el Ejecutivo y el Legislativo, y que además se dio a poco más de un año de gestión de Pedro Pablo Kuczynski, no es sino el proemio de un conflicto de grandes proporciones, que seguramente tendrá un desenlace que hará historia en el Perú.

Y es que, en efecto, la disolución del Gabinete Ministerial liderado por Fernando Zavala, impulsada por la bancada fujimorista –que es mayoría en el Congreso–, no solo marca el camino político que tanto oficialismo como oposición deberán recorrer en los próximos meses, sino que pone en jaque el desarrollo del país, tan golpeado últimamente por los desastres naturales.

Según los especialistas, dos son las salidas que deja el controversial enfrentamiento: un cogobierno o la disolución del Congreso. La primera de estas opciones, dice Marco Sifuentes, ya no es una opción para la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que si bien buscó ello en un inicio, finalmente se cansó y ahora quiere sacar a Kuczynski de Palacio de Gobierno.

La segunda opción, sin embargo, sería la que a la larga se materializaría, considerando las normas y reglamentos que se estipulan en la Constitución Política del Perú, y el ya evidente obstruccionismo de los fujimoristas a las políticas de gobierno de Kuczynski, quien se vería forzado a ello de no mediar un equilibrio político acorde a la situación del país.

La cuestión de confianza del próximo Gabinete Ministerial, que tendrá que ser votada por el Congreso en no más de un mes desde ahora, podría desencadenar tal escenario, suponiendo que no consiga el aval para trabajar. Así lo dispone el artículo 134 de la Constitución, que faculta al presidente de la República a "disolver el Congreso” si este “ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros".

Esto no sería más que un protocolo gubernamental, de no ser porque el vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, aseveró –con una confianza que para muchos rayó en la conchudez– que no le temen a la disolución del Congreso, pues en unos nuevos comicios no ya no serían “13 ni 27 ni 73”, sino “100 congresistas naranjas, porque tenemos el respaldo inagotable e incondicional de la voluntad popular”.

A ello se suma lo dicho por el presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta: "Se pidió la confianza a todo el gabinete. Para que se compute como la primera cuestión de confianza es todo el gabinete, ninguno de ellos puede regresar". Esto fue prácticamente suscrito por parlamentarios como Mauricio Mulder (Apra) y Rosa Bartra (Fuerza Popular).

Así las cosas, está claro que la lucha política que se está dando es frontal y que, como fuera que se dé todo, uno tendrá que ceder: o el Ejecutivo o el Legislativo.

“AUTOGOLPE”

Tomada la decisión de negarle la confianza al Gabinete Ministerial, muchos fueron los parlamentarios que se pronunciaron, pero pocos los que resumieron en sus declaraciones lo que ocurrirá de aquí en adelante, y lo que se gana o se pierde en el terreno político.

El parlamentario Jorge del Castillo (Apra), fue uno de los que trató de ver más allá de la coyuntura, y señaló que la bancada de Fuerza Popular no gana nada en el asunto, y que, por el contrario, se habrían dado un autogolpe.

“Estoy seguro de que esta jugada le va a caer al fujimorismo como un boomerang. Se han dado un autogolpe, es solo una victoria pírrica. Aquí solo gana el desorden y el caos, todos perdemos, incluso el fujimorismo que se queda sin opciones”, dijo.

A su vez, el congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, criticó al gabinete ministerial y amenazó a Fernando Zavala con no otorgarle la cuestión de confianza que presentó este jueves por la tarde ante el Pleno. Además, afirmó que el actual gobierno está dirigido por "aprendices".

CONSECUENCIAS

Sea quien sea el reemplazo de Zavala, y pese a que el presidente Pedro Pablo Kuczynski podría nombrar a los mismos ministros en sus cargos nuevamente, el nuevo escenario político, tras el debate y la votación que le retiró la confianza al saliente primer ministro, es distinto.

Primero, porque el único requisito para aceptar la renuncia de Zavala y todos los ministros, es que PPK designe inmediatamente al nuevo Gabinete. "Un mandatario no puede gobernar, según la Constitución, sin refrendo ministerial. Solo puede aceptar la renuncia si ya sabe a quién le va a tomar juramento", dijo el ex magistrado del Tribunal Constitucional, César Landa.

Tras la juramentación del gabinete, el Ejecutivo tiene 30 días para presentarse ante el pleno para solicitar el voto de confianza del Legislativo, tal y como lo hizo Fernando Zavala al inicio de su gestión.

"Creo que el voto negativo de la cuestión de confianza de Fernando Zavala ha nivelado el equilibrio que hay entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento con su mayoría opositora, que ha hecho un ejercicio exorbitante de sus facultades", añadió Landa.

Y segundo, porque el nuevo equilibrio del que habla el constitucionalista se basa en la barrera que tendrá la oposición si es que pretende seguir con la intención de censurar ministros. "Si después de aprobar las políticas de Estado, Fuerza Popular vuelve al juego de las interpelaciones y censuras, el Ejecutivo podría pedir una nueva cuestión de confianza", añadió.

Para el constitucionalista Samuel Abad, lo que viene en adelante es incertidumbre ante el nuevo escenario político que ha creado el Ejecutivo, en el cual los ministros cuentan con una suerte de protección ante futuras mociones de censura. "Si vuelven a rechazar una cuestión de confianza del gabinete, la oposición ya sabe lo que viene", dijo, refiriéndose a la facultad que tendrá Kuczynski de disolver el Congreso.

NUEVO GABINETE

¿Qué ocurriría si Kuczynski vuelve a nombrar a varios de los actuales ministros en sus mismos puestos? ¿Sería lícito? Lo obvio, en primer lugar, es que desafiaría abiertamente al Congreso, haciendo que la lucha de poderes que actualmente se vive se agudice más. No obstante, el Jefe de Estado, según los entendidos en la materia, podría hacerlo.

"No existe ningún impedimento, ninguna norma, que diga lo que el presidente de la República puede hacer o no hacer al nombrar un nuevo Gabinete. El Ejecutivo solo actúa según las normas y no hay un bloque en ese nivel. Elegir un gabinete es competencia constitucional del mandatario", dijo Samuel Abad.

Para el especialista, lo que exige Fuerza Popular es algo político que no tiene respaldo alguno a nivel jurídico. "Que no vuelvan a nombrar a ningún ministro es algo que ellos quieren, pero no tiene base legal. Quien designa ministros es el presidente. Los parlamentarios solo otorgan su confianza", añadió.

A su turno, Landa señaló que la práctica parlamentaria también demuestra que los actuales ministros pueden ser ratificados en el cargo luego de renunciar con el resto del gabinete.

"Ni la Constitución y el reglamento del Congreso precisan los alcances, pero en la práctica parlamentaria, en el gabinete de Ana Jara ella tuvo que dejar el cargo, pero los ministros se mantuvieron en sus cargos y no se hizo cuestión alguna en el Parlamento. Con Fernando Belaunde también ocurrió lo mismo, cuando censuraron al primer ministros Oscar Trelles", recordó.

Para Landa, querer considerar al Congreso como un poder del Estado que tiene la capacidad de poner limitaciones al nombramiento de ministros, es inconstitucional.

¿VACAR A PPK?

El presidente del Congreso, Luis Galarreta, consultado al respecto, descartó que la finalidad del Congreso sea pedir la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), luego de que le negaran la confianza a su gabinete. "El señor presidente constitucional de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha sido proclamado para gobernar cinco años y su gestión debe culminar sus cinco años", resaltó.

No obstante, manifestó que si algunos parlamentarios hablan de este tema, es porque tienen la libertad de dar sus opiniones; sin embargo, recordó que quienes marcan la línea de las bancadas son los portavoces.

Galarreta, finalmente, dijo que espera que el Ejecutivo "encuentre en esta situación una oportunidad para conformar un gabinete con el cual el Congreso seguirá en permanente diálogo y coordinación".

DATOS

El proceder de Fernando Zavala ha marcado un precedente, ya que procedió a presentar una cuestión de confianza en defensa de un sector, en este caso Educación, cuya titular era Marilú Martens, que consideraban que no podía seguir siendo objeto de censuras.

Fueron 77 los parlamentarios que votaron contra la solicitud de Zavala, mientras que 22 lo respaldaron y 16 se abstuvieron. Kenji Fujimori fue el único de los 71 representantes de Fuerza Popular que se adhirió al pedido del saliente primer ministro.

Según lo programado en la agenda presidencial, el mandatario Pedro Pablo Kuczynski debía viajar anoche hacia Nueva York. Sin embargo, el viaje se suspendió para que pueda recomponer y anunciar su nuevo gabinete.

El Jefe de Estado anunció que hoy juramentará a su nuevo Gabinete Ministerial, el cual reemplazará al saliente, que era encabezado por Fernando Zavala.

En el gobierno de Ollanta Humala, en el 2014, Ana Jara era la titular de la PCM y fue censurada, asumiendo posteriormente Pedro Cateriano (quien venía de ser ministro de Defensa) y manteniendo a varios de los ministros en el Gabinete.

El decreto de disolución del Consejo de Ministros, por segunda vez, contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Estos comicios se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución.