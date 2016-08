Escribe: Rolando Waldo Gomez Poma | Opinión - 00:15h

A nivel regional se escuchan cuentos de un determinado personaje que misteriosamente aparece y saca el cebo de las personas, sin dejar huellas. Nadie a ciencia cierta puede aún determinar la verdadera identidad de este personaje. La noticia del fallecimiento de una persona a manos de un “kharisiri” en la ciudad de Juliaca, pone nuevamente en tapete esta leyenda o mito andino. Aunque muchas personas que peinan canas afirman que este personaje no es un mito sino una realidad, y que la ciencia aún no ha descifrado la verdadera identidad de este sujeto porque nunca lo tomaron como un peligro o una verdad, atribuyendo los mitos con respecto a este personaje la falta de fe y creencia en la ciencia médica, porque las personas siempre mueren sin un control científico clínico. O sencillamente, cuando estos enfermos son llevados a los puestos de salud, los galenos nunca lograron identificar cuál es el diagnóstico procedimental a seguir y siempre a causa de una deficiente implementación de laboratorios y equipos sofisticados, los pacientes que dicen haber sido “atacados” por los kharisiris, mueren en estado deplorable.

Si en Puno se proyectó la película “El misterio del kharisiri” donde se relata a grandes rasgos la identidad de este personaje, aún no reconocido por la ciencia, hoy en cada pueblo que recorremos y preguntamos por este individuo, la respuesta es siempre la mismo. Es un ser maléfico que con artimañas desconocidas dormitan a la víctima y no saben con qué instrumentos sofisticados sacan la grasa vital para la existencia humana de la zona aledaña al riñón, las víctimas suelen seguir su rumbo tranquilamente, pero pasadas las horas sienten escalofríos, falta de fuerzas, decaimiento generalizado, sudoración y otros síntomas que para la ciencia médica no pasa de ser un simple resfrío y nada más. Pero estos pobladores andinos casi siempre mueren, salvo la aparición de algunos curanderos “especializados” que conocen de algunas técnicas de sanación.

Se sabe que el epicentro del Kharisiri es la provincia de Chucuito-Juli. Es también en esta provincia donde existen los curanderos que luchan contra las consecuencias de la exfoliación de la grasa humana. Cuentan los vecinos que el kharisiri, en segundos, puede cambiar de aspecto con cualquier elemento de la naturaleza (piedra, oveja, perro, etc.) y nunca pudieron conocer su verdadera identidad. Algunos tienen la convicción de que se trata de algún alienígena que quedó varado en el altiplano y que necesita para vivir de sangre y cebo humano; esta explicación se desprende por la forma como “extrae” la grasa del interior del cuerpo humano (deja dos huellas imperceptibles), siempre las víctimas dicen haber sentido ganas de dormir profundamente y la mayoría de los atacados por este ser dicen haber visto un perro acercarse, una oveja balando, al parecer perdido, o un viejecito con un rostro que no se puede identificar, pidiendo apoyo. Es menester que los especialistas en ufología, en ciencias especializadas y científicos expertos, puedan iniciar los estudios necesarios para identificar esta leyenda o misterio andino y de una vez por todas se dé a conocer la verdadera razón de la historia del kharisiri.