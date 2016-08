Escribe: Rolando Waldo Gomez Poma | Opinión - 00:16h

Muchos de los exallegados al actual gobernador regional, Juan Luque, que trabajaron codo a codo con él en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, que no quieren identificarse, mencionan que el Gobierno Regional está secuestrado por un grupo muy fuerte de poder económico y, conforme a las declaraciones de algunos consejeros del PICO, los funcionarios de confianza no pertenecen a este movimiento político, e incluso hay personas de dudosa reputación que no tienen cargo ni plaza de asesores, pero son quienes al final determinan sobre la colocación en puestos claves de personas sin el perfil profesional. Además, el propio asesor “Humala” sería un advenedizo en la administración regional, porque no está inscrito como militante del movimiento político regional que llevó al gobierno a Luque Mamani.

A estas alturas de la administración regional, nadie sabe si el PICO está en el gobierno o son los representantes de algunos empresarios que “financiaron” la costosa campaña política del ahora gobernador regional, quien habría logrado captar un grupo selecto de empresarios “aceitadores” con la ejecución de obras sobrevaloradas en la universidad Andina, que además no se esclarecen varias denuncias porque hay intereses muy comprometedores y los “socios” solo prefieren pasarla bien y dejar de lado cualquier contradicción. Otra de las denuncias que no quedan claras es el grado de parentesco entre un gerente y el gobernador regional, además de los compadrazgos y allegados que hacen y deshacen sin que nadie pueda poner coto a las tropelías, como lo denunciado por un grupo de operarios en el sentido que, para ser contratados como operarios de diferentes tipos de maquinaria pesada, tienen que pagar una tarifa (esta denuncia fue realizada ante el mismo gobernador regional; un asesor justificó a los funcionarios corruptos).

La vorágine de actos contrarios a la ley parece que son armoniosamente socapados por algunos dirigentes de los trabajadores nombrados del Gobierno Regional, quienes tienen una amplia carrera de “negociantes” y son proclives a “pactar” con la autoridad, es por eso que hasta la fecha no salen a denunciar los actos delictivos cometidos por los allegados al gobernador regional; es más, hasta la fecha en la administración regional se tiene un gasto presupuestal “deficiente” y todo parece indicar que las “aceitadas” están por llegar; si no, recordemos el año pasado, donde el gasto presupuestal en unos días superó la barrera del 80%, pero en ese gasto fue comprometiendo dinero para adquisiciones en las diferentes obras y, según fuentes muy confiables del PICO, “nunca” ingresaron a los almacenes. Nadie pone el cascabel al gato y cada día que pasa la administración regional no deriva al soso avistamiento del desarrollo regional, más al contrario: regiones vecinas son las que detentan el poder de negociación ante el centralismo limeño y son ahora las que nos sacan ventaja.