Escribe: Rolando Waldo Gómez Poma | Opinión - 00:28h

El sistema educativo nacional, por la desidia de los diferentes gobiernos, fue relegado a un último eslabón, tal es así que la profesión más insegura para ingresar a un puesto laboral estable es el de Licenciado en Educación o Profesores de pedagogía, entendiendo que el primer escollo es la deficiente implementación de la remuneración, las evaluaciones de nombramiento y contrato amañados y sesgados, la corrupción existente en los diferentes escalones del ministerio de educación y por si fuera poco, los maestros se queman las pestañas por más de cinco años y solamente tienen un irrisorio sueldo que roza los mil soles, por ello el objetivo hacia el bicentenario no se cumple y al parecer no se cumplirá, porque el objetivo nacional de brindar una educación de calidad debe alcanzar a más de 8,4 millones de estudiantes atendidos por aproximadamente 477 mil profesores en 93 mil instituciones educativas públicas y privadas, lo que por ahora dista de la realidad.

Según Propuesta de Metas Educativas e Indicadores al 2021 -Consejo Nacional de Educación- “El sistema educativo estatal atiende directamente al 76% de la matrícula total –es decir, 6,4 millones de estudiantes–, mediante la participación de más de 313 mil profesores, en 69 mil instituciones educativas –que funcionan en 43 mil locales escolares públicos- y más de 18 mil programas no escolarizados. La participación del sector público en la atención de la matrícula llega a 79% en educación básica regular, mientras que apenas alcanza el 47% en educación técnico-productiva y el 35% en educación superior no universitaria”. Lo que demuestra que estamos en una crisis abierta y generalizada. Siendo esta brecha el principal factor del incremento de la población económicamente activa dedicado a labores o faenas que no son remunerados adecuadamente por los empresarios, en castellano son mano de obra barata que es capitalizado por los grupos de poder.

Según el plan Perú al 2021 - CEPLAN: “…en esta época de globalización y de conocimiento se requiere que las Universidades proporcionen una educación de calidad, razón por la cual es indispensable que se conecten adecuadamente con las necesidades del crecimiento económico y con la mejora social y ambiental del país. De allí la importancia de vincular la educación con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, de manera que la innovación y el conocimiento sean elementos claves de la transformación productiva hacia una economía de alta productividad, y también para el progreso social y la gestión ambientalmente sostenible del desarrollo”. Por ende, la propuesta del Ejecutivo Nacional de incrementar el presupuesto para el sector educación del 3% al 18.4 por ciento del Producto Bruto Interno nacional, lo que conllevaría una Gran Revolución Educativa Nacional y la piedra angular del nuevo Perú con miras a Tricentenario.