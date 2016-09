Escribe: Pablo Najarro Carnero | Opinión - 00:57h

Desde que en EsSalud casi todo se ha tercerizado, o sea, los servicios que debe ofrecer los encarga a otros para que lo hagan, hay aspectos que llaman la atención. Enfocaré un primer aspecto.

Me atiendo en llamado “Hospital III”, si el de Salcedo y veo por lo pronto una estufas de patio tipo hongo. En teoría se ha adquirido, imagino, pensando en Puno, para las épocas frías. Allí están. Y no hay sólo uno. Su costo promedio está entre los S/. 500.00 a S/. 700.00 soles. Requieren un balón de gas.

También podemos ver varios televisores, antes eran de pantalla antigua. Hace poco los han cambiado por unos más modernos. De pantalla plana. Según las marcas, el costo promedio está entre los S/. 900.00 a S/. 1,500.00 soles. Del mismo modo, en Salcedo habrá un promedio de 15 de ellos. Lo hago calculando los espacios considerados para el público.

Por ahí también parlantes, imagino también, que serán para poner música ambiental o para hacer llamados a los pacientes o el personal. Por lo pronto en la sala donde entregan los medicamentos hay uno, pero curiosamente se usa una bocina.

Pero para soñarlo, ¿Será mal manejo administrativo?, todos los aparatos electrónicos, de última generación, no funcionan. Pero se dará Ud. cuenta que allí están.

Ahora haciendo cálculos en Puno conté entre hospitales, centros de atención primaria, policlínicos, postas y dependencias, un promedio de 24. Y esto sólo es Puno. Multipliquemos por todo el Perú, excluyendo Lima, que supera las 72 páginas que descargue del mismo EsSalud.

Yo diría que podemos llegar fácil a unos 400 centros de atención en esta entidad.

Me parece, que dado el caso, que no funcionan, deviene en un gasto inútil. Aquí debe haber proveedores que se la llevan fácil. Vender algo que no se utiliza o peor aún, ¡comprar algo que no se utiliza o que no sirve! O como alguno me explicaba, no hay quien lo sepa manejar. ¿Huele a delito?. A mí me suena a peculado, culposo o doloso. Debe ser doloso. A mí me duele en mi bolsillo. En vez de contratar más personal asistencial en salud, en vez de brindar servicios con prontitud, porque si vas a sacar cita te la dan cuando ya se te pasó la enfermedad o cuando ya estás bajo tierra. Entonces lo expuesto es la maldad más grande que hace EsSalud a todos los asegurados.

¿De dónde sale esa plata para esas compras?. ¡Exacto!. De nuestros bolsillos. Rico negociado – me parece – de un “seguro” que se precia de que podamos confiar en él. Y bueno – para terminar – hay un letrero que les suena a muchos médicos a burla, a mí también. “Es Salud no se privatiza”.