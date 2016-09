Escribe: Rolando Waldo Gomez Poma | Opinión - 02:33h

Al parecer a diario se inaugura un establecimiento comercial para el expendio de productos farmacológicos y sanitarios; pero el grave problema radica en la forma cómo obtienen la licencia de funcionamiento, personal especializado que atiende el establecimiento comercial, las medidas de seguridad para conservar los productos en óptimo estado y, sobre todo, los productos que se venden sin restricción alguna. Estamos hablando de la salud de las personas, porque los clientes de estos negocios son vecinos como usted o yo, que requiere de alguna pastilla para aliviar los males que nos aquejan, pero al parecer no existe una entidad que regule el funcionamiento de estos locales comerciales, o si existe esa entidad, lamentablemente no cumple con sus objetivos y alguien está ganando dinero sin trabajar.

El fin de semana, funcionarios de la comuna puneña y representantes del Ministerio Público, solamente en parte del barrio Bellavista, intervinieron a una decena de establecimientos que expenden fármacos (boticas y farmacias) donde se constató in situ que no existe atención final por un profesional especializado conforme establece la ley y normas conexas, además que en ningún momento se logró ubicar una licencia de funcionamiento en uno de estos locales, lo que ameritó la inmediata sanción conforme lo estable el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial de Puno. De igual forma, se supo que al parecer varios de los productos farmacológicos no contarían con las formalidades de ley, entendiendo que son de procedencia extranjera vía contrabando (no informaron explícitamente esta condición los interventores, pero se conoce que productos de contrabando se expenden libremente en estos locales), lo que ameritaría la intervención de una unidad especializada del sector salud.

Al respecto, fuentes oficiales de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid) informan que a nivel nacional hay un mercado de medicamentos y drogas que está contaminando a la sociedad y es un flagelo para los pacientes, por lo que desde el año 2015 empezó una campaña de empadronamiento a nivel nacional, con lo que se lograría clausurar sin atenuantes a los que no logren con ese requerimiento. También desde esta dirección se solicita informar sobre el expendio de fármacos de dudosa procedencia a las dependencias de la Digemid que operan en todas las regiones, siendo una obligación del personal de esos sectores la inmediata intervención con facultades especiales.