Escribe: Omar Aramayo | Opinión - 01:33h

Las vicuñas sí que las pasan mal, sobre todos las de Aguada Blanca, pues no tienen cobertizos, la pastura está a treinta centímetros bajo la nieve, están acosadas por los cazadores furtivos, quienes son buitres verdaderos. Nadie puede contar exactamente cuántas han muerto, quién va a salir en tanto frío. Es terrible.

Las leyes que las protegen vienen desde Bolívar, pero no son efectivas; recién en los noventa las comunidades entran en control efectivo. Es una especie exótica, codiciada, su fibra tiene una energía especial, los astronautas visten con fibra de vicuña. Para acumular un kilo se precisa esquilar a cuatro individuos. Los chacos son una verdadera fiesta de las comunidades.

Se dice que los antiguos peruanos no llegaron a domesticarla, es una verdad a medias, se adaptan al hogar maravillosamente, como un gatito. Yo conocí a una que me quería muchísimo, pero obviamente requieren de grandes espacios para triscar; los páramos y los vientos son su paisaje natural.

Son un símbolo nacional, están en el escudo; pero al Estado, al Ministerio de Agricultura, mayormente no le interesa su desarrollo, no obstante la gran riqueza que significa en cuanto a calidad y a lo que podría beneficiar a los campesinos. Los antiguos peruanos realizaron grandes trabajos genéticos.