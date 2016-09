Escribe: Andrea Todde | Opinión - 00:33h

Empezar la secundaria es una linda etapa. Todos la iniciamos con muchos planes y ambiciones que, por lo que he oído, solo un 10% del total de la promoción los termina realizando. La secundaria es un momento para tomar decisiones, las mismas que impactarán nuestras vidas enormemente.

En lo personal, nunca he tenido una idea clara de lo que quiero hacer de mayor. Me encanta escribir y probablemente me dedique a esto. Solo que no estoy segura de qué seguiré escribiendo. Lo que quiere decir que pronto tendré que ir a buscar más inspiración.

Volviendo a la secundaria, la he empezado hace menos de un mes. Mi colegio tiene un calendario académico distinto al de otros colegios de nuestro país. Desde que entré a la secundaria no he parado de escuchar recomendaciones sobre qué hacer en el futuro y la palabra “universidad”.

Unas de las primeras cosas que hicieron los profesores, apenas llegamos al primer día de clases, aparte de decirnos todas las reglas para asegurarse de que no nos matemos entre nosotros, fue contarnos cómo nuestras notas de ahora en adelante contarán para nuestras universidades. ¡Genial! Como si tomar exámenes finales no fuera lo suficientemente estresante, ahora resulta que todo nuestro futuro está en juego.

Quizás esté exagerando un poco, pero hace dos días soñé que se negaban a darme mi diploma en mi graduación porque no había logrado nadar en pechito perfectamente en educación física.

Y no solo son los exámenes, claro. Eso sería demasiado fácil. Además de todo, te toca comenzar de nuevo. Antes de entrar a secundaria, estás en el grado más alto de primaria, y eres un modelo a seguir para todos los menores. Cuando entras a secundaria, sin embargo, de pronto estás en la parte de abajo de la pirámide: todo de nuevo. Pasas de ser de los mayores a ser de los menores.

Al caminar por los pasillos, parece que todos te llevan dos cabezas y te sientes como un humano en un colegio para gigantes. En mi caso, como soy un poco chatita, es como ser un pitufo en un colegio para gigantes. Me han pisado el pie o me han golpeado con una mochila o puerta seis veces, y eso solo es contando esta semana.

A lo que voy es a que la secundaria puede llegar a ser estresante, y es difícil superarla si no tienes buenos amigos y mucha determinación. Recuerda que al final el colegio se acabará eventualmente y ya serás un adulto, libre para estudiar lo que quieras. Claro que después tienes que pagar impuestos, y lidiar con tu jefe y eventualmente tu suegra. En fin, aprovecha tus días de colegio, que aunque estresantes, son también los más emocionantes de nuestra infancia.

(*) Escritora y escolar: andrea@andreatodde.com