Escribe: Pablo Najarro Carnero | Opinión - 00:57h

Desde hace no poco, asistimos pasmados a inconductas personales en funcionarios de los cuales se espera una conducta personal intachable. Me refiero a jueces, fiscales y policías, por mencionar lo más mediático. Ya desprestigiados en las encuestas que los catalogan de ser parte de las instituciones más corruptas del país, se incluyen ahora como las personas más inmorales y con poder. Son ahora la institución y también las personas que lo conforman. Debe haber excepciones honrosas, claro, excepciones y pocas.

Así las cosas, debe –y con razón– dar miedo caer per accidens en su ámbito. ¿Por qué está sucediendo esto? Quiero dar aportes sobre este tema.

Primero. Ellos suenan más, pero pasa en todas las instituciones sin excepción. Puedo decir y ya lo dije: maestros, médicos, sacerdotes, y puedo seguir. El punto es que para asignarles las funciones se evalúan sus capacidades profesionales, posgrados, maestrías y lo que siga. Pero no se evalúa su estado emocional y condición familiar. De algún modo se ve en jueces y fiscales, si no tienen obligaciones judiciales como pensión de alimentos, deudas judiciales y algo así. Pero su estabilidad emocional, considerando lo personal y familiar, sus tendencias humanas, esas no se consideran.

Al punto, no se les hace una evaluación psicológica o psiquiátrica. Creo que es necesario y urgente que, en principio, en estas instituciones, un aspecto de su evaluación para un cargo –y en prioridad– se les administre pruebas psicológicas que permitan determinar su estabilidad emocional. A saber, la ciencia psicológica, a través de test específicos, puede determinar si una persona tiene tendencias al robo, a la mentira, la homosexualidad, la agresión, al alcoholismo e incluso si tiene problemas severos de personalidad. Considero que en estas evaluaciones se debe priorizar un perfil personal del funcionario que se requiere. Que si se detecta al menos dos de estas inclinaciones, no se debería aceptar el nombramiento de estos funcionarios. En el caso de los policías, no se les debería despachar como tales.

Segundo. Para los que ya están en funciones, estos deberían de pasar por entrevistas periódicas para determinar su estado emocional. De encontrarse alguna disfunción, deberían de asistir de manera obligatoria a terapias conductuales. Esto debería suponer que estas instituciones cuenten en su staff, con un profesional de la salud mental. Algunos piensan que esto lo podría hacer un Trabajador Social, algunos son atrevidos y lo hacen. No es su campo.

Tercero. Hay que decirlo. No todos los psicólogos están aptos para hacer estas evaluaciones. Hay especializaciones, como en toda profesión. Habría que seleccionarlos.

Estas sugerencias, que debería considerar el CNM, podrían evitar actos por demás vergonzosos en estas instituciones.