Escribe: Rolando Waldo Gómez Poma | Opinión - 00:58h

El ímpetu solidario del político izquierdista Alfonso Barrantes Lingán hizo que se creara el año 1984 (30 de marzo) el programa Vaso de Leche, el cual tiene un valor sustancial para erradicar las diferencias alimenticias de los niños, entendiendo que en las barriadas de Lima la pobreza y extrema pobreza lanza a la miseria alimenticia a los menores de edad, por lo que las madres se organizan y generan núcleos de auto apoyo, donde la madre y el niños son prioritarios. Desde esa primera focalización hasta la fecha, este programa se ha formalizado a nivel nacional, formando parte de una política nacional donde la erradicación del hambre es fundamento básico. No obstante, el problema se inicia cuando existen mafias dentro de las organizaciones de mujeres, que incluyen dentro de sus grupos de beneficiarias a personas que no tienen la necesidad de alimentación y gozan de los lujos que da la comodidad económica.

Este problema parece de nunca acabar y ahora más madres tratan de manipular a la organización empadronando a personas que ostentan lujos y tienen propiedades que los hacen merecedores de nominativos como “empresarios”; solamente en la ciudad de Puno se logró identificar a más del cuarenta por ciento de las beneficiarias que no tenían las necesidades que requieren y al parecer se beneficiaban porque dentro de la organización de mujeres se llamaban entre amigas y parientes, mientras que dolosamente marginan a las verdaderas mujeres que necesitan de un apoyo alimentario para sus hijos, porque estas madres tratan de ganarse el pan del día con el sudor de su frente y no tienen la necesidad de acudir a las reuniones donde el chisme y los comentarios obscenos son el pan de cada día y cuando son identificadas como personas que no necesitan del apoyo que otorga el Vaso de Leche, inmediatamente presionan a la autoridad para que dejen de identificar a las mujeres que gozan de ingentes recursos económicos, por esta razón es que la focalización en cada jurisdicción gubernamental municipal debe ser exhaustiva y minuciosa.

Por una deficiente focalización, los más necesitados no gozan del programa del Vaso de Leche, dentro del grupo que recibe su ración existen familias que cuentan con suficientes recursos para vivir cómodamente y esta identificación de mujeres “pudientes” haría que por lo menos unos 300 mil niños que viven al borde de la inanición puedan recibir una ración que alivie su alimentación. Asimismo, se informa que los padrones de beneficiarios se manejan políticamente según las necesidades de cada alcalde, por lo que a nivel nacional se debería instituir un padrón general de beneficiarios del programa Vaso de Leche y finalmente las autoridades puedan organizar mejor a sus grupos de madres beneficiarias con alimento nutritivo selecto, siempre resguardando la sanidad de los menores de edad.