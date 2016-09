Escribe: Los Andes | Opinión - 00:59h

El sector forestal podría convertirse en un motor de crecimiento que agregaría al Producto Bruto Interno (PBI) cerca de US$ 5,000 millones (una cifra parecida a lo que representan las exportaciones agroindustriales) y generar más de 20,000 empleos directos. En su presentación ante el Congreso de la República, para conseguir el voto de investidura del gabinete, el PCM Fernando Zavala señaló los objetivos impuestos por el nuevo gobierno para desarrollar la actividad forestal. Zavala indicó que “el gobierno dará prioridad al agro atendiendo la actividad agrícola, pecuaria y forestal”.

Sin embargo, creemos que desde ahora el nuevo gobierno debe establecer metas concretas. El potencial del sector forestal de nuestro país supera largamente al de nuestro vecino Chile, sin embargo dicho país exporta alrededor de US$ 6,500 millones y nosotros apenas US$ 150 millones. Además mientras el país sureño tiene tres millones de hectáreas dedicadas al sector nosotros solo tenemos 30,000 hectáreas. Hoy no se puede negar que la gestión anterior del ministro de la Producción, Piero Ghezzi, hizo algunos avances para impulsar al sector forestal como un motor de crecimiento económico. No obstante, la gestión de Ghezzi tuvo un límite. Por ejemplo, a pesar de lo avanzado, todavía las hectáreas necesarias no están habilitadas para que se otorguen las concesiones de plantaciones forestales. ¿Por qué?

Con la promulgación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Nro 29763) y su posterior reglamento se ha logrado agilizar los engorrosos procesos burocráticos; pero es evidente que persisten problemas, sobre todo para otorgar las concesiones. Hoy el Perú no ofrece condiciones ni garantías a los inversores, debido a dos deficiencias: la infraestructura legal y la infraestructura física. El Estado es incapaz de otorgar títulos de propiedad de las tierras para las plantaciones forestales o de resolver los conflictos sociales. Además no existe la infraestructura física necesaria (conectividad vial, de puertos y energía) para que el sector resulte competitivo.

Otra de las razones para que el sector privado no se muestre interesado es porque no hay oferta de espacio para las plantaciones forestales. En la gestión anterior de Ghezzi, el enfoque del Estado era priorizar dos millones hectáreas de tierras deforestadas en la selva y los cinco millones disponibles en la sierra. No obstante que, para que el negocio sea rentable, el sector privado requiere extensas áreas de cultivo con bajos niveles de conflicto. Sucede todo lo contrario, porque en la selva las hectáreas están dispersas, y en la sierra la infraestructura es escasa y hay diversos conflictos sociales. ¿Cuál será el enfoque con respecto a estos problemas del nuevo ministro de la Producción en el sector forestal? Aún no lo sabemos.

No negamos que la nueva ley y las “mesas temáticas” creadas por la anterior gestión han mejorado los procesos y reducido la enmarañada tramitología que había en un sector con tantas potencialidades como el forestal. Hoy el proceso de registro de plantaciones, que antes demoraba de seis a doce meses, se ha reducido a solo tres días como máximo; y los empresarios forestales que solo tenían certificado de posición, y por eso no podían solicitar hipotecas, ahora sí pueden solicitarlas.

Esperemos que el nuevo gobierno trace la estrategia para que el sector forestal se convierta en un gran motor de crecimiento, reducción de pobreza y creación de fuentes de trabajo.

(*) Tomado del portal El Montonero